AK Parti Grubu’ndan açıklama

Haber: Birol Ertunç

Bolu Belediyesi’nin Salı günü gerçekleştirilen meclis toplantısına geç katıldıkları için yok yazılan Ak Parti ve MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti. Konuyla ilgili Ak Parti Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada Özcan’ın gündemde yer alan almayan kararları, usulsüz bir şekilde geçirerek meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Ak Parti Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada “8 Ekim 2019 Salı günü Bolu Belediyesi Meclisi toplantısının öncesinde ve sonrasında yaşananlardan ve de Meclisin çalışma güvenliğinden Bolu Belediye Başkanlık makamı sorumludur. 150-200 kişilik bir nümayiş neticesi salona girmemiz, Belediye Binası kapılarının Meclisi izlemeye gelen Halka kapalı olmasında dolayı yaşanan olaylar neticesinde salona 9 dakikalık bir gecikmeyle ulaşabildik. Büyük gayretlerimiz akabinde salona ulaştığımızda da, Başkan Tanju Özcan'ın nobran ve antidemokratik tavrı ile karşılaştık. Güvenliğini sağlayamadığı meclis çalışmalarına "yoklamada yok yazıldığımız gerekçesi ile oylamalara katılamayacağımız, oy kullanamayacağımız" bizzat Tanju Özcan tarafından ifade edilerek, Bolu Halkının bize vermiş olduğu yetki kullandırılmamıştır. Gasp edilen yetkimizin olmadığı, anti demokratik bu ortamda Başkan Özcan, yangından mal kaçırırcasına gündemde yer alan almayan kararları, usulsüz bir şekilde geçirerek meşrulaştırmaya çalışmıştır. Dün akşam yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmamış, Bolu Belediyesi Meclisinin internet canlı yayını da Meclis kararına rağmen yapılmayarak Bolu Halkının Meclisi takip etmesi sansürlenmiştir. Gayrı meşru bir ortamda alınan bu anti demokratik tabanlı kararların, hukukiliği de meşruiyeti de bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Siyasi kapkaça izin vermeyeceğiz”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilkel bir siyasi anlayışı olduğunu ve siyasi hoşgörüsü olmadığı belirtilen açıklamada “ Tanju Özcan kendi meclis üyeliğinde onlarca kez Başkan'dan sonra meclise mazeretsiz geldiği halde, böyle bir muameleye maruz kalmamıştır. AK Parti’nin demokratik hoş görüsünden istifade etmiştir. Kendi Meclis üyelerinin, halkı ve gençleri isyana sürükleyen, pespaye ve müptezel paylaşımları sonucu Belediye Meclis binası ve koridorlar tepki gösteren hemşerilerimizle doluydu. İçeri girmenin ve koridorları aşmanın mümkün olmadığı bir ortamda 9 dakika geç kaldınız diyerek yok sayılmak ve oy kullanma hakkımızın kullandırılmaması bu işin bir plan dâhilinde yapıldığını göstermektedir. Adaletin ve hukukun bu yangından mal kaçırmaya, bu müptezel tavra ve siyasi kapkaça izin vermeyerek, meclisin çalıştırılmasına müsaade edilmeden alınmış olan yok hükmündeki bu kararları iptal edeceğine inancımız tamdır” denildi.

“Tanju Özcan diktatöryel tavrını gösterdi”

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu Beyi’nin torunu olduğunu bu tavrı ile gösterdiği belirtilen açıklamada “Unutulmamalıdır ki Köroğlu'nun torunlarının sayısı, Bolu Beyi'nin torunlarından daha fazladır. Tanju Özcan Bolu Beyi'nin torunu olduğunu bu anti demokratik tavrı ve adeta diktatöryel anlayışı ile göstermiştir. O, meclise bile tahammülü olmayan karakterinin gereğini yaparken, hukuk da gereğini yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 14:24