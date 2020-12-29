AK Parti Grubundan Özcan’a ek bütçe eleştirisi

Haber: BMA

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grubu geçen hafta olağanüstü meclis toplantısında alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kira indirimi ve ek bütçe hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, ek bütçe talebinin ‘tamamen iş bilmezlik ve hesapları tutturamamaktan kaynaklandığını’ dile getirdi.

Olağanüstü Meclis toplantısında alınan kira indirimi kararına değinen AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban; “Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un yayınladığı genelgeye bağlı olarak, bu genelge yasal dayanak yapılarak ve bu genelgeye uyularak belediye dükkanlarında kira indirimleri ve ertelemeleri konusunda vatandaşımız ve esnafımızın ihtiyacına uygun kararlar oy birliği ile alınmış ve belediyemiz kiracılarına destek olunmuştur. B u noktada pandemi sürecinde esnafımıza destek olurken, ayrıca belediye dükkanları için de genelge yayınlayarak belediyelerin de bu konuda önünü açan Sayın Bakanımız Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

‘PLANSIZLIĞIN SONU EK BÜTÇE DOĞDU’

Ek bütçenin plansızlığın bir sonucu olduğunu söyleyen Balaban, “Yaptıkları bütçenin patladığının ispatı dışında olağan üstü meclis toplantısında olağan üstü bir durum yok. Beklediğimiz bir konu, plansızlığın vizyonsuzluğun, yönetememenin bir sonucu olarak, bütçeyi tutturamadıklarından bütçeyi denkleştirmek için yapılan bu çalışma, en az 1-2 ay önce yapılması gerekirken, dört işlem gibi basit konuları eskisi gibi kavrayamadıklarından, hesaplamaları tam yapamadıklarından, bütçenin %10una denk gelen yedek ödenekleri vs bitirdiklerinden, hani diyorlardı ya “tasarruf tasarruf” onu dahi beceremediklerinden, yılbaşına sadece 1 hafta kala meclisimiz olağanüstü toplanmak zorunda bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.

‘SÜREÇ BİZİ HAKLI ÇIKARTTI’

2 yıldır eleştirdikleri her konuda haklı çıktıklarını belirten Burak Balaban, “Bunun sebeplerini dinlediğimizde ise, 10 milyon kredi çekip yer aldıklarından dolayı, bunu daha önce planlamadıklarını adeta itiraf ederek, ek bütçeye gerek duyduklarını söylediler. Bizim yaklaşık 2 yıldır eleştirdiğimiz tüm konuları ise adeta ispatladılar. Vizyonsuzsunuz, yönetemiyorsunuz, planlayamıyorsunuz, programlayamıyorsunuz, yarım yamalak suni gündemlerle yol alıyorsunuz dedikçe tam aksini söylediler. Asfalt döküp kaldırım yapmayı icraat diye 2 yıldır önümüze koydular. Hani her şey planlı programlı gidiyordu, hani yaptıkları bütçe herkese örnek olacaktı, hani tüm harcamaları bütçe dahilinde ona uygun yapıyorlardı. Meclis kürsüsünden en başta saman alevi gibi gelen suni gündem maddeleri dışında da söyleyecekleri bir şeyleri maalesef kalmadı. Bitirdikleri bir tane bile icraat olmadığı, bununla beraber rögar kapakları iddiası gibi, geçmiş dönemle ilgili aslı astarı olmayan iddiaların hepsinin ellerinde patladığını da bu dönemde görmüş olduk” dedi.

‘BOLU BÖYLE YÖNETİLMEYİ HAK ETMİYOR’

Belediyenin yaptığı hataların sürekli ulusal basında gündem olmasına değinen AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban son olarak ise şunları söyledi: “Ulusal gündeme geldiğimiz konuları gördüğümüzde ise ayrıca üzülüyoruz. Hiç bir icraatla gündeme gelmezken, şapla gazozla, bıyıkla sakalla, giyimle kuşamla geldiğimiz yetmiyormuş gibi maalesef şimdi de yönetim katındaki istifalar ve olaylar ile gündemdeyiz. Bolumuz bunu hak etmiyor. Ne böyle yönetilmeyi hak ediyor ne de ulusal basında bu şekilde gündeme gelmek istiyor, Bolumuzun isteği Sayın Başkanın verdiği icraatları hatırlaması ve bu icraatlar noktasında çalışmasıdır. Ak Parti Grubu olarak ise her zaman doğru bildiğimi yolda devam edeceğiz. Ek bütçe konusunda ne kadar iş bilmezlik de olsa, ne kadar plansız programsız çalışmanın sonucu da olsa, Ak Parti grubu olarak kayıtsız kalmadık, zamansız ve plansız yapılan bu ek bütçeye öznemiz Bolu diyerek evet oyu verdik. Gerektiğinde yine elimizi taşın altına koymaya ve mevcut yönetimin verdiği sözleri tutması için yapıcı muhalefetimize de devam edeceğiz… Bolumuzun 3 yıl sonra belediye de işi ehline geri vereceği duasıyla, tüm bolumuzun yeni yılını kutluyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 11:19