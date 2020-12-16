AK Parti Grubundan Özcan’a sert cevap

Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçen hafta Belediye’de personelin uyması için kılık kıyafet yönetmeliği yayınladı. Yönetmelikle bıyık boyundan, etek boyuna kadar ölçü verilmesi ve sakalın yasaklanması üzerine Belediye Meclisi AK Parti Grubu, kılık kıyafet yönetmeliğinin 28 Şubat zihniyetini taşıdığını söyleyerek Başkan Özcan’ı eleştirmişti. Başkan Özcan’ın kendisini eleştirenlere ‘cahil’ demesi üzerine Belediye Meclisi AK Parti Grubundan cevap gecikmedi.

“BOLU ARTIK ÖZCAN’IN GAFLARIYLA ANILIR OLDU”

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grubu adına yapılan açıklamada; “Böyle bir açıklamayı yapmak zorunda kaldığımız için bütün Bolulu hemşerilerimizden özür dilediğimizi sözümüzün başında ifade etmeliyiz. Tanju Özcan göreve başladığında, Suriyeli kardeşlerimize ırkçı bir yaklaşımla Belediye aşevinden yemek verilmeyeceği genelgesini yayınlayıp, önce canlı yayında siyasi piri Muharrem İnce’den, sonra Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan fırça yiyince, geri vites yaparak, yazılı, sözlü ve videolu beyanları olduğu halde “Suriyelilere yemek verilmeyeceğini söylemediğini” beyan etmişti. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan o günlerde büyük öngörü ile “Bu Tanju Özcan’dan bize büyük ekmek çıkar” diyerek yapacağı gafları haber vermişti. Nitekim de öyle oldu. Bolu Belediye Başkanlığı hizmetlerle, eserlerle anılmak yerine, hep Sayın Özcan’ın gafları ile anılır olmaya başladı” ifadelerine yer verdiler.

“BOLU ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR KENTTİR”

Başkan Özcan’ın bugüne kadar birçok gaf yaptığının belirtildiği açıklamada AK Parti Grubu, “Corona’dan hayatını kaybeden büyüklerimize ‘yaşlıydılar, zaten ölecektiler’ yaklaşımından, pespaye ‘Bolu’nun içme suyuna şap katacağımdan’, ‘Meclis’te Gazoza ilaç katma’ya varıncaya kadar birçok nahoş ifadeyle ulusal basının gündemine gelmişti. Son olarak da bir belediye başkanına tüy dökücü, ahlak polisi lakapları getirebilecek bir uygulamayla meşhur kılık kıyafet genelgesini yayınlayarak ulusal basının gündemine geldi. Bunu eleştirenleri de, kendi düştüğü pozisyona bakmaksızın cahillikle suçladı. İnsan zır cahil olunca, absürt işlerini eleştiren herkesi cahil ilan edebiliyor. Bolu’nun özgürlükçü bir kent olduğunu, erkeklerin sakal bıyığını, kadınların kılık kıyafetini kollayan bir kent olmadığını, Tanju Özcan zihniyetinde hiç olamayacağını Ülke kamuoyuna haykırmaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser yoksunu anlayışına sahip Sayın Özcan’ı, Bolu Belediyesinin yaşadığı bir afet olarak görüyor, Bolu’nun adının yalnızca Spekülasyon, gaf ve özürlerle anıldığı bu günlerin hızla geçip, mazi olarak kalacağı günleri özlemle bekliyoruz” dedi.

TEK TEK ANLATTILAR

AK Parti Grubundan yapılan açıklamada son olarak ise şu ifadeler kullanıldı; “Söz konusu genelgeye niçin karşı olduğumuzu Tanju Özcan’a anlatır gibi anlatmak gerekirse,

1- 2021 yılının kapısında olduğumuz bu günlerde, ilkel yaklaşımla, insanların kılık ve kıyafetleri ile değerlendirilemeyeceği, topluma, vatana ve belediyeye sunacağı hizmetler noktasında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

2- Modern Yönetim Kanunilik anlayışı yerine, Hukukilik ilkesini benimser. Yani eski kanunlar özgürlükleri, insan haklarını kısıtlıyorsa, kanunlar toplumların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenir.

3- Tanju Özcan yönetmeliği baz alsa iki satırla, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’ hükümlerine uyulması der, geçerdi. Cımbızla 12 Eylül Darbe Yönetiminin 16 Temmuz 1982’de çıkarmış olduğu bu yönetmeliğin yasakçı bölümlerini seçerek genelge haline getirmiştir. Sahi Tanju Özcan solcuydu değil mi?

4- 12 Eylülcü Yönetmeliği bu kadar önemseyen Tanju Özcan’dan, hukuk hiyerarşisinde yönetmelikten önde gelen ve devrim kanunlarından olan ‘671 No’lu Şapka İktizası Hakkında Kanun’u niçin uygulamadığı ve kanuna aykırı olarak dolaştığının cevabını lafı gevelemeden bir almak gerekir.

Tıp Covid-19’a aşı bulabiliyor ancak faşizan, baskıcı ve militarist zihniyet karşısında çaresiz kalıyor. Bolulu Hemşerilerimiz Umudunu kaybetmesin, bu kara günler geçip, Bolu’nun yeniden eserlerle, hizmetlerle konuşulduğu güzel günler gelecektir.”