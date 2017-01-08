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08 Ocak 2017 Pazar
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    • AK Parti hep sahada

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindeki kalabalık partili grubu, 7 Haziran Cumartesi günün yağan şiddetli kara rağmen Gerede'de ilçe pazaryerini gezerek, halkla bir araya geldiler. Gerede'de esnaf ve vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Doğanay; "Cumhurbaşkanımız Başbakanımızın sizlere selamı getirmek için geldik. Kar da yağsa biz hep sahadayız, sizlerin yanındayız" dedi.

    08 Ocak 2017 Pazar 11:37
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    AK Parti hep sahada

    HABER: Aysun BEYKOZ

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay teşkilat mensuplarını da yanına alarak, yoğum kar yağışı altında Gerede sokaklarında adeta gövde gösterisi yaptı. Şiddetli kar yağışının da etkisiyle ayakda bile durmanın zorlaştığı Gerede sokaklarında esnaf ve partililerle buluşan AK Partililer, esnaf ve halkla buluştular. Doğanay'ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Gerede AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gerede Belediye Meclis Üyeleri, Gerede İl Genel Meclisi Üyeleri ve Gerede ilçe teşkilatı mensuplarından oluşan kalabalık bir partili grubuyla gerçekleşen ziyarette, vatandaşların istek ve şikayetleri dinlendi.

    Gerede Belediye Kapalı Pazaryerinde bulunan esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Doğanay ve beraberindeki AK Partililer, burada vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştılar. Kendisi de Geredeli olan İl Başkanı Nurettin Doğanay pazaryerinde satış yapan köylüleriyle de karşılaşınca ortaya samimi görüntüler çıktı.

    Doğanay burada yaptığı konuşmalarda; " Şuan burada siyasi bir çalışma için bulunmuyoruz. Biz buraya; 15 Temmuz'da siyasi görüşü ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızdan yana, demokrasinden yana, ülkemizden yana dik duruş gösteren Gerede Halkına teşekkür ederek helallik almaya geldik. Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım Beyin selamlarını getirdik. Genel Başkanımız bize çalışın dedi. Biz de AK Parti teşkilatları olarak kar kış demeden halkımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.


    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

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