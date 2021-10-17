Ak Parti Heyeti köprülü kavşağı inceledi

Haber: Uğur Balaban

AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ile teşkilat mensupları, DSİ tarafından üniversite yolu üzerinde yapılan köprülü kavşak çalışmalarını yerinde takip etti. Suat Güner ile Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın projenin Kasım ayı sonunda çalışmamanın tamamlanacağını söyledi.

Fehmi Küpçü: “Köprülü kavşak kasım ayı sonu hizmete sunulacak”

AK Parti Milletvekili Fehmi Küpçü köprülü kavşak projesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapılan yer Bolu açısından trafik sorunun çözümü noktasında önemli bir yer. Burası ciddi bir lokasyon. Hem Mudurnu’daki tavuk üreticilerinin geçtiği hem de gerek üniversiteli öğrencilerin toplu ulaşımla kullandığı gerekse akademisyenler ve idari personel ile misafirlerin geçtiği önemli bir nokta. Burası uzun zamandır var olan bir köprü. Burada trafikle ilgili iki aracın tabiri caizse iki inatçı keçi gibi yan yana zor geçtiği bir köprü vardı. Yapanlardan Allah razı olsun. Önümüzde programlanan bu yapıya Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in de katkısıyla hamdolsun 5 milyonluk bu projeyi inşallah Kasım ayı sonu itibariyle Bolu halkımızın hizmetine sunacağız. 4 şeritli, üzerinde yürüyüş, bisiklet yollarının olduğu çok fonksiyonel bir proje olmuş olacak” dedi.

Suat Güner: “Mudurnu yolunu alternatif olarak kullanalım”

AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise, “Yoğun bir şekilde E-5 üzerinden bağlantı olarak üniversitemize ve diğer alanlara burası kullanılıyordu. Alternatif olarak tüm hemşerilerimize 1 ay gibi kısa bir süre sonunda teslim edileceğini söyledi müteahhit firmamız. Bu süre zarfında yine şehir içinde yoğun trafiğe sebebiyet vermeyen, bağlantı yolu olarak, çevre yolu olarak kullanılan Mudurnu yolundan alternatif olarak güzergâhı kullanırlarsa burada sabahları oluşan yoğun trafik oluşmayacaktır. Alternatif olarak o yolun kullanılmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Arzu Aydın: “Ödeneğin Bolu’da kullanılması için bekletmeden uygulanmasını istedik”

Projenin yaklaşık maliyetinin 5 milyon olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, “Biliyoruz ki değerli hemşerilerimiz burada sabahleyin ciddi sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı serzenişte bulundukları da malum. Biz milletin sesini duyarak buraya geldik. Yerinde bir kez daha bakalım, hem müdürümüzden hem çalışanlardan durumu öğrenelim diye geldik. Hemşerilerimize bunun cevabı şu olabilir; ‘Evet şu an ciddi bir sıkıntı yaşadıklarının farkındayız. Bizim eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, kardeşimiz de aynı sıkıntıyı yaşıyor nitekim. Ancak şunu özellikle ifade edelim, bu proje aslında ek ödenekle alınmış bir proje. Dolayısıyla biz bu ek ödeneğin alınmasıyla faaliyete geçmesini istediğimiz için, ödeneğin Bolu’da kullanılmasını sağlamak için hiç bekletmeden uygulamaya girilmesini istedik. Geçici olarak bir sıkıntı olduğunun farkındayız, ama bittikten sonra değerli hemşerilerimizin çok beğeneceğini ümit ediyoruz. Kasım ayı sonu itibariyle biz bitmiş olarak teslim edeceğiz. Ancak geri kalan kısmı yapmak için Bolu Belediyesi projeyi devralacak” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 22:13