Ak Parti heyetinden Ankara çıkarması

Haber: Aysun Beykoz

Ak Parti Heyeti Ankara’ya çıkarma yaptı. Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ak Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 134.Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Ayrıca AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 25 Aralık Çarşamba AK Parti Genel Merkezinde geçmiş dönem İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Nurettin Doğanay, toplantıda 81 İl Başkanı ile Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunumlarını takip etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019, 15:26