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Ak Parti heyetinden Bakan Kurum’a ziyaret

AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyarette bulundu.

Ak Parti heyetinden Bakan Kurum’a ziyaret

 Haber: Aysun Beykoz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, İl Başkanı Suat Güner ve beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ile Belediye Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya’yı makamında kabul ederek Bolu il ve ilçelerinin istek ve taleplerinden meydana gelen dosyaları kabul etti.

AK Parti heyeti tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a gerçekleştirilen ziyarette Bolu, ilçe ve beldelere yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi, destek istendi.

Talep ve isteklerin görüşüldüğü toplantıdan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığında Bakan Murat Kurum, Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya ile birlikte hatıra fotoğrafı verdi.

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