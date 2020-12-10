AK Parti İl Başkanı kim olacak?

Haber: C. Kutay Aykan

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Bolu Gündem sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız Sıcak Gündem programının konuğu oldu. Bakan Yardımcısı Metin, Ocak ayında yapılması beklenen İl Kongreleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı. AK Parti’de demokratik sürecin her zaman işlediğini belirten Metin, “Nurettin Bey’in devam edip etmeyeceğine, kimin il başkanı olacağına delege karar verir” dedi.

Genel Merkezin belirlediği tüzük ve kriterlerin kongre sürecinde etkili olduğunu ifade eden Metin konuyla ilgili ayrıca, “Türkiye’nin kaderi ile birleşmiş 20 yıldır iktidar olan bir partinin güçlü bir şekilde kongrelerden çıktığını görüyoruz. Pandemi dolayısıyla ara verilmeden önce başlanan büyükşehirlerin il kongreleri büyük bir coşkuyla ve heyecanla yapılıyordu. İnşallah Bolu’da da böyle bir kongre olacak” ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN İSİM DEĞİL’

2 dönem İl Başkanlığı yapmış olan Fatih Metin, kongre süreçlerinde her zaman demokrasiyi esas aldıklarını belirterek, “Ben de dahil olmak üzere kimsenin yorum yapma şansı yok. . Bunun kararını delege verir. Tabi ki medeni cesareti olan herkes de AK Parti İl Başkanlığına aday olabilir. AK Parti’nin ilkeleri bellidir. AK Partinin dünya görüşü, hayata bakış açısı ve siyaset yapma şekli bellidir. Buna uygun olan her aday delege tarafından değerlendirilir ve bir karar verilir. Kimin il başkanı olacağı önemli değildir, önemli olan AK Parti’nin güçlü bir şekilde, teşkilatın güçlü bir şekilde, vatandaşın hizmetine yönelik siyasi çalışmalarını yürütebilecek dirlikte olmasıdır” diye konuştu.