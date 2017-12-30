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    • AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, yazılı bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

    29 Aralık 2017 Cuma 22:52
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    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti

    Haber: Semih Baykal

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, tüm AK Partililerden helallik istediği istifa açıklamasında şunları söyledi; "Değerli dava arkadaşlarım, sevgili Bolulular; Dün akşamdan bu yana tüm Bolu'yu meşgul eden, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan İl Kongremizin iptali sonrası üzülerek görüyorum ki AK Partim yıpratılmaya çalışılıyor. Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü; karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir Ak Parti İl Başkanına yakışır şekilde gerek icraatlar gerek hal ve tavır ve gerekse ana ilkemiz olan halkın gönlüne giden yolları inşa etmek noktasında davranmaya gayret ettik.Bunu yaparken de gücü Liderimizden, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Genel Başkan Yardımcılarımızdan, AK Partinin o kocaman yürekli insanlarından ve Bolu Halkından aldığımız da malumdur. Ben Gerede'nin Göynükören Köyü'nde doğmuş, Nurettin Doğanay’ım.. Bana Liderim ve Teşkilatım, her insanın ümmetin umudu olan bu davanın bir neferi olmak, evlatlarına 15 Temmuz hain darbe girişimine gövdesiyle siper olmanın hikayesini anlatmak ve dahi  AK Parti Bolu İl Başkanı olmak görevini verdi. İşte bu görevi, bu emaneti, Rabbimin bana verdiği güçle içimde hep Allah korkusuyla; adam gibi, adilane, hakkıyla yapmak için elimden geleni yaptım. Bana bu imkanı veren Rabbime sonsuz hamdler ederken, Liderimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Fakat dünden beri yaşanan süreci hem Genel Merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım.”

    “HAKLARINIZI BANA HELAL EDİN”

    Açıklamasının devamında Doğanay; “Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklıyorum.Bu aşamada bu süreç içinde  hiçbir ayrım yapmaksızın gün gelip ailemden daha çok kendileriyle teşvik i mesai içinde bulunduğum  her kademede görev yapan tüm Ak Parti Aileme ,bu davanın asıl yükünü çeken dava adamı Partililerimize,tüm Sivil Toplum Örgütlerine,insani ve ahlaki bir çizgide görev yaptığımız tüm muhalefet parti ve partililerine ve elbet değerli aileme kalben teşekkür ederim.Bu aşamada tek isteğim ve  ricam tamamen kendi rızamla gerçekleşen bu görevden ayrılma kararımın, parti içi bir mesele haline getirilmemesi ve  teşkilatlarda bu süreç içinde tesis ettiğimiz  AK Parti Bolu teşkilatlarındaki birliğin bozulmasına asla müsade edilmemesidir.. Unutmayın; alnım ak geldiğim bu görevden başım dik bir vaziyette ayrılıyorum. Çünkü AK Parti davasına, Liderimizin davasına İl Başkanı olarak da hizmet etmek şereftir, hiç bir görevi olmayan normal bir üye olarak devam etmek de şereftir. Unutmayalım ki; bizden daha önemli olan, ülkemiz için hayati önem taşıyan 2019 yılında yapılacak seçimlerden mutlak zaferle ayrılmalıyız. Sizden tek ricam budur. Ve de haklarınızı bana helal edin. Çünkü ben hakkımı helal ediyorum. Bolu Halkına da bana bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu vedayı ederken gözümün arkada kalmadığını birlik içinde bir teşkilat bırakmanın huzuru içinde olduğumun bilinmesini isterim. Elbette muhabbetimiz devam edecek. Bu açıklamayı yaparken sürç lisan ettiysek affola.  Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

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