AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Tanju Özcan’ı eleştirdi

Bahçelievler Mahallesi alt geçidinden Alpağut Mahallesi'ne doğru çıkan yolda bulunan dönel kavşağın yeniden yapım çalışmalarını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşan AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya paylaşımında “Bolu’ya kavşaktan başka bir şey yapamayan başkan” diye söz eden Güner, “söz konusu kavşakları da yap-boz gibi 3 defada bitiriyor. Bahçelievler Alt Geçidi'nden geçip Alpağut Mahallesi'ne doğru çıkan yolda bulunan bu kavşak 3 defadır yapılıyor yıkılıyor tekrar yapılıyor.İki ay önce tamamlanan kavşağı birkez daha yıktılar yeniden yapacaklar. Teknik beceriksizlik, plansızlık ve iş bilmemezliğin bedelini maalesef Bolu halkı olarak maddi-manevi bizler ödüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 13:27