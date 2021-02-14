Ak Parti İl Başkanını seçiyor

Haber: G. Deniz Bakır

Tartışmaların arasında bugün Ak Parti İl Başkanlığı için hizmet binasında temayül yoklaması yapılacak. Nurettin Doğanay’ın görevden ayrılmasının ardından İl Başkan Vekili olan Cemil Akay İl Başkanlığına vekalet etmeye başladı. Cemil Akay ve genel merkez tarafından görevlendirilen il koordinatörü Milletvekilleri nezaretinde gerçekleşecek olan temayül yoklaması saat 14.30 sularında başladı. Yoklama için özel bir adaylık başvurusu yapmak gerekmiyor. Her kişi istediği kişinin adını yazarak sandığa atabilecek.

TEMAYÜL BAŞLADI

Parti tüzüğünde doğal temayül delegesi olarak belirtilen makamları işgal eden parti üyelerinin oy kullanacağı eğilim belirlemesinde 200 kadar kişi tercihini yapacak. Temayülde ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclislerine seçilmiş olan parti üyeleri, İl İlçe kadın ve gençlik kolları yönetim kurullu üyeleri, eski ve yeni il başkanları, kurucular kurulu üyeleriyle eski ve yeni il milletvekilleri oy kullanacaklar. Temayül oylamasında iki yüzün üzerinde kişinin oy kullanması bekleniyor.

VEKİLLERİN NEZARETİNDE

Temayül yoklamasına nezaret etmeleri için ilimize iki milletvekili gönderen Ak Parti Genel Merkezi tercih belirleme sandığını Ankara’da açarak sonuçları kamuoyuna sonra açıklayacak. Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Kastamonu Milletvekili Metin Çelik’i il koordinatörü olarak gönderen parti merkezi bu vekiller aracılığıyla birde rapor hazırlatacak. İki milletvekili İlçe başkanları, eski yeni il başkanları ve kurucular kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşerek birde detaylı rapor hazırlayacak.

SONRA AÇIKLANACAK

Temayül yoklaması tamamlandıktan sonra oy sandığı açılmadan Ankara’ya götürülecek. Milletvekilleri tarafından hazırlanacak detaylı rapor ise Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Hem temayül sandığından çıkan sonuç hem de detaylı rapora göre Erdoğan il başkanlığı için en geç 17 Şubat Çarşamba gününe kadar bir isim belirleyerek teşkilat başkanlığına iletecek. Kongre ise yeni belirlenen aday ile birlikte 22 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans ile katılacak.