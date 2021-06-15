Ak Parti İl Teşkilatından örnek davranış

Haber: Okay Özcan
AK Parti İl Teşkilatı, kent meydanı önündeki Türk Kızılay’ı otobüsünün bulunduğu yerde buluşarak 14 Haziran Dünya Kan Bağışçılar günü nedeniyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu.AK Parti Bolu İl Başkanımız Suat Güner, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak, İl Kadın Kolları Başkanımız Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Bayrak, Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Uğur Akbay ve parti teşkilatıyla birlikte yaklaşık 50 kişiye yakın katılım sağlandı kan bağışı yapıldı.