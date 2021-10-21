Ak Parti İlçe danışma toplantıları yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, ilçelerde atılacak adımların görüşüldüğü, İlçe Danışma Toplantılarını; Mudurnu, Seben, Dörtdivan ve Göynük’te gerçekleştirdi. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner katılımın da gerçekleştirilen toplantılarda; AK Parti yöneticileri, İl Genel Meclis üyeleri ve ilçe teşkilat yöneticileriyle, üyeleri yer aldı.

Ak Parti İl Başkanı Suat Güner, Mudurnu toplantısında bir konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı anlattı. Güner, “Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman bizim ülke sınırları içerisinde kürsüye çıktığında, ulusa seslenişte, millete seslenişte ya da bizlerle bir araya geldiğinde hiçbir zaman Kasımpaşalılık yapmıyor. Ama o Kasımpaşalılığını, bazen gururum okşanıyor, bu sınırlarımızın dışında nerede söz alırsa, özellikle de Müslüman coğrafyayla alakalı bur zulüm varsa orada Kasımpaşalı oluyor. Allah razı olsun. Biz de neyin bilince siyaset yaptığımızı ya da siyaseti konuştuğumuzu bilelim istiyorum” dedi.