AK Parti ilçe kongrelerinin takvimi belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 7. Olağan Kongre dönemine ilişkin Bolu İlçe Kongre takvimini AK Parti Bolu İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından ve kişisel facebook hesabından paylaşarak, ilan etti. Merkez İlçe ve Gerede İlçe Kongrelerinin tamamlanması sonrası Pandemi nedeniyle ara verilen İlçe Kongrelerinin yeniden başlayacağını belirten İl Başkanı Doğanay; “AK Parti Bolu 7. Olağan Kongre sürecimiz yeni normal şartlara uygun olarak gerçekleştirilecek. 5 Eylül Cumartesi günü Dörtdivan ile başlayacak ilçe kongrelerimiz, 19 Eylül Cumartesi günü Mengen ilçe kongremiz ile sona erecek. Kongrelerimizin şimdiden ilçelerimize, ilimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçe teşkilatlarımız hamdolsun büyük bir heyecan ve coşku içerisinde kongrelerini gerçekleştirmeyi bekliyordu. Yeni normalleşme süreciyle birlikte maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet ederek, imkanlar elverdiğince açık alanlarda, büyük bir coşku ve heyecan içerisinde örnek bir kongre sürecini hep birlikte yaşayacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi; takım ruhundan taviz vermeden, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde gerçekleştireceğiz inşallah. AK Parti Bolu ailesine ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.