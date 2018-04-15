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    • AK Parti işi sıkı tutuyor

    AK Parti Bolu il Başkanlığı, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi, işi sıkı tutuyor.

    15 Nisan 2018 Pazar 11:52
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    AK Parti işi sıkı tutuyor

    Haber: BMA

    Bu amaçla; Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığımızca organize edilen "Seçimlerde Yaşanan Uygulama Aksaklıklarının Tespiti ve Çözüm Önerileri" toplantısı, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur'un sunumuyla, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.

    Toplantıya;  AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Hatice Dinç, AK Parti İlçe Başkanları ve AK Parti İl Teşkilatının İlçe seçim işleri birim başkanları katıldı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu'nun 2001 yılından bu yana AK Partiye her zaman destek verdiğini belirtti. Doğanay; "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz İl Kadın ve Gençlik Kollarımız ile Bolu Teşkilatları olarak, kongreler sürecini bitirmiş olduk. Artık Bolu teşkilatları olarak ciddi bir şekilde 2019 yılında yapılacak olan Yerel Seçimler, Başkanlık ve Genel Seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 2019 yılında yapılacak seçimlerde de rekorlarımıza, yeni rekorlar katacağız" şeklinde konuştu.

    Slayt eşliğinde yapılacak olan seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur; “Parti olarak 2019 seçim süreçlerini daha iyi yapabilmek adına böylesi toplantıları organize ediyoruz. Seçim güvenliği ve seçim ittifakı ile ilgili kanun meclisten geçti. Artık 2019 seçim sürecine girildi ve teşkilatların bu sürece çok sıkı bir şekilde hazırlanması gerekiyor” diye konuştu.

    Konuşmanın ardından Yağmur, slaytlar eşliğinde seçimlerde yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerilerini aktardı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Il, Başkanlığı

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