AK Parti kadroları "vefa" için ant içti

Haber: C. Kutay Aykan

Tarihi yerel seçimlere 7 gün kala AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı partinin çeşitli kademelerinde görev yapan 2 bin kişinin katılımıyla "Vefanı Göster Sandığına Sahip Çık" toplantısı düzenledi.

Hampton By Hilton Otel'de gerçekleşen toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya; AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve bugüne kadar partinin çeşitli kademelerinde görev yapan partililer katıldı. Büyük coşkuya sahne olan gecede Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile partinin Bolu'daki A takımı birer konuşma gerçekleştirdi.

KONAK: "KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Kürsüye ilk olarak ev sahibi Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak çıktı. Konak, sandığın önemine değindiği konuşmasında "Demokrasilerde sandık namustur. Sandığa ne kadar sahip çıkarsak, milletimizin iradesinin sandığa yansımasına o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Sandıkta adaleti tesis ederek tek bir oyumuzun dahi ziyan olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Konak, Türk milletine güvendiklerini de söyleyerek, "31 Mart'ta milletimizin ortaya koyacağı irade ile güzel bir netice elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

METİN: "MİHRAKLARA KARŞI MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Bolu'nun Fatih'i sloganları ve alkışlar arasında kürsüye çıkan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Bu süreci Cumhur İttifakı'nın en yüksek oyla tamamlamasını sağlamamız lazım. Cumhur İttifakı'nın oy kaybetmesini bekleyen mihraklara karşı mücadele etmemiz lazım. Dik durmamız lazım. Cumhur İttifakı'nı sandıktan en yüksek oy oranıyla çıkartmamız lazım" dedi.

"BOLU'NUN HER TARAFINI ŞANTİYEYE ÇEVİRMİŞ BİR BELEDİYEMİZ VAR"

Bolu Belediyesi'nin 2004 yılındaki durumuna değinen Metin, "Alaaddin Yılmaz abimiz görevi devraldığında kucağında bulduğu en büyük sorun maaşlardı. Bütçede yüzde 90'lara varan personel gideri vardı. Bugün ise yüzde 17'lere inmiş, gelirleri artmış bir belediye var. Projelerimizle Bolu'nun her tarafını şantiyeye çevirmiş bir belediyemiz var. Yarım kalmış, devam edecek projelerimiz var. O nedenle Bolu'muzun geleceği için Bolu Beledesi'ni bunlara teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

"KIZGINLARA, KÜSKÜNLERE ULAŞIN"

Metin, partililerden çevrelerinde kırgın küskün olan varsa onlara ulaşmalarını da isteyerek, "Sizlerden seçim gününe kadar çevrenizde mutlak suretle kızgın, kırgın her kim varsa ulaşmalarınızı ve bir dakikalığına CHP'nin belediyeyi aldığını düşünmelerini sağlamanızı istiyorum. O zaman inanıyorum ki seçmenimiz hata yapmayacak. Maksat seçim almak değil asıl maksat hizmet. O hizmeti almak için de en yüksek oy oranını yakalayacağız Allah'ın izniyle" ifadesini kullandı.

DOĞANAY: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YOL ARKADAŞI OLMAK KOLAY DEĞİLDİR"

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da konuşmasına teşkilatlara teşekkürle başlayarak. "Ülkemizin ve Bolu'muzun aydınlık yarınları için aylardır girmedik kapı, sıkmadık el bırakmayan tüm yol arkadaşlarıma il başkanı olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizin önünde sevgiyle muhabbetle eğiliyorum" dedi. "Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak kolay değildir" diyen Doğanay, "Yürek ister, cesaret ister. 15 Temmuz gecesi ölüm korkusu olmadan yollara düşmek ister" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü Bolu'da olacağından da bahseden Doğanay, "Biz sadece Cumhurbaşkanımızı, genel başkanımızı karşılamayacağız! Biz dünya mazlumlarının ümidi, kimsesizlerin kimi dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

"FATİH METİN'E ATILACAK OY, BOLU'YU İLERİYE TAŞIMAK DEMEK"

Coşkulu gecede son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz partililere hitap etti. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Fatih Metin kardeşimize bir oy atmak demek, Bolu'yu Alaaddin Yılmaz başkanımızın bıraktığı noktadan çok daha ileriye taşımak demektir. Fatih başkanımız Alaaddin Başkanımızın yaptıklarına değindi. Gerçekten bende inanıyorum ki Bolu'nun gelişimine dönüşümüne katkı sağladı. Ama o çıta bundan sonra daha yukarı çıkacak o bayrak daha yüksekte dalgalanacaktır. Bunun yolu da Fatih Metin kardeşime daha fazla destek vermekten geçer" dedi.