AK Parti, kongreye hazır

Haber: N. Halid Altundal

24 Şubat Çarşamba günü 7. Olağan Kongresini gerçekleştirecek olan AK Parti’de İl Başkanı Nurettin Doğanay ile İl Başkan Adayı Suat Güner yaptıkları ortak basın açıklaması ile Bolu halkını kongreye davet etti. AK Parti kongrelerinin bir değişim süreci olduğuna dikkat çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 6 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğü AK Parti Bolu İl Başkanlığı görevini 7. Olağan İl Kongresinde devredecek olmasının heyecanını yaşadığını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesi nedeniyle 7. Olağan İl Kongresinde aday olmayacağını ifade eden Doğanay, kongre sonrası İl Başkanı olacak olan Suat Güner ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.

GÜNER: “BOLU’MUZA VE PARTİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan istişareler neticesinde 7. Bolu Olağan İl Kongresinde İl Başkanı adayı olarak belirlenmesinin onuru ve gururunu yaşadığını belirten AK Parti Bolu İl Başkan Adayı Suat Güner ise yaptığı açıklamada, “24 Şubat Çarşamba günü saat 12.30’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda (Pazaryeri yanı) yapılacak 7. Olağan İl Kongremize tüm Bolulu hemşehrilerimizi ve Partililerimizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferansla teşrif edeceğimiz kongremizin Bolu’muza ve Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.