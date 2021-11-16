Ak Parti köy ziyaretlerine devam ediyor



Haber: Uğur Balaban

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, , AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın, Bolu’nun; Müstakimler, Tokmaklar, Değirmenbeli, Merkeşler, Semerciler, Taşçılar, Küplüce köylerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla istişare eden AK Parti heyeti, isteklerin karşılanması noktasında fikir alışverişinde bulundu.

“Her şey Bolu için”

Milletvekili Arzu Aydın, o anları sosyal medya hesabından, “Her Şey Bolu İçin” notuyla paylaşırken, “Bolu’muzun dört bir yanında muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Misafirperverlikleri için teşekkür ederim”

İl Başkanı Güner ise köy ziyaretlerini, “Milletvekilimiz Arzu Aydın, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak ve AK Parti Teşkilatımız ile birlikte Semerciler, Taşçılar ve Küplüce köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim” diyerek kamuoyuna duyurdu.