AK Parti kurucusundan sitem

Haber: C. Kutay AYKAN

2002 yılında kurulan AK Parti’nin 41 kişilik kurucular kurulu üyelerinden olan ve 2002-2007 yılları arasında AK Parti genel merkez Komisyonlarında görev yapan, AK Parti Bolu il teşkilatı tarafından partinin Habibe ablası olarak bilinen Habibe Güner, sosyal paylaşım sitesinden kendi özel sayfasından Murat Çapoğlu tarafından kaleme alınan, “AK Parti kendi içinden vurulmaya devam ediyor” başlıklı yazıyı paylaştı.

Güner, kendi sosyal paylaşım sitesi face book sayfasından Çapoğlu’nun yazısını paylaşarak, yazıyı yazan kişiye hem destek verdi hem de yorumda bulundu. AK Parti teşkilatından bu paylaşımına nasıl bir tepki gelecek merak konusu oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM

“AKPARTİ KENDİ İÇİNDEN VURULMAYA DEVAM EDİYOR;

Makamlarını kaybedenler başkalarına saygı göstermeye bile tahammül edemez duruma gelmişler. Bu ülkede REİS sayesinde CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN, BAKAN ve vekillik yapanlara, İl Başkanı, İlçe Bşk., Yönetim Kurulu üyeleri, Bld. Bşk ve Meclis üyeliği yapanlar vs. DAVA bilinci olmayıp kendi ihtirasları uğruna bu ülkeyi yok etmeye kalkanlar, siz o makamlardayken size destek olanları sırtından vurmayın, köstek değil destek olun. Biz davamıza ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

CHP’nin on da biri kadar ideolojisi olmayanlar yarın geç olmadan uyanın Kİ başka TÜRKİYE yok deyip kendi içimizde doğruları savunmaya devam edelim. Çatışmalar ve bölünmeler bu ülkeye asla fayda sağlamaz. Gün birlik olup partimize sahip çıkma günüdür, adam olanlar iyi günde değil kötü günde davasına sahip çıkar, biz böyle yetiştik”

MURAT ÇAPOĞLU KARDEŞİMİZ GÜZEL DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞMIŞ