Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelerek Şubat Ayı 2. toplantısını gerçekleştirdi. İmar Tadilat Başvurularının ve komisyondan gelen raporların görüşüldüğü toplantıda birçok konu kara bağlandı.

Ak Parti Meclis grubunda ise yeni dönem bu toplantı itibari ile başladı. Geçtiğimiz günlerde istifasını veren Avukat Vildan Beyarslan'ın koltuğu toplantıda yeni sahibine verildi. Yedeklerden gelen Mimar Aytaç Eskicioğlu dün katıldığı toplantı ile resmen göreve başlamış bulundu.