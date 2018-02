Haber: Semih Baykal

Düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, Ak parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, ilçe belediye başkanları, İl ve belediye meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum örgüt başkanları ve Ak Parti delegeleri katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, şunları söyledi; “Tarih bir milletin sadece mazisi değil aynı zamandan istikbalinde pusulasıdır. Geçmişi ile bağını koparan bir topluluğun millet olarak varlığını sürdüre bilmesi imkânsızdır. Geçmişleri birkaç yıl olan veya birkaç yılı aşamayan ülkelerin ve toplumun kendilerine görkemli bir tarih inşa etme gayretlerin sebebi işte budur. Şüphesiz tüm milletlerin tarihinde şanlı zaferler yanında hezimetler, yıkımlar, kan ve gözyaşları ile yoğrulmuş hadiseler vardır. Çünkü bir milleti var kılan ona hafıza karakter kazandıran olayların tümü anlı şanlı bir tarihe olmalarındandır. Bizim tarihimiz öyle bir tarih ki her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamt olsun böyle bir tarihe sahibiz. Bu gün bu bayrağı bu sancağı sırasıyla Ertuğrul gaziden Abdülhamit handan devralan bu ordu İslam’ın son ordusudur sözleri ile mazlumların, Müslümanların lideri reisimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu günler var olma ile yok olma mücadelesi verdiğimiz hesabı değil hasbi davranmak zorunda kaldığımız günlerdir. Bu günler ülkemizin, vatanımızın bekasını korumakla hükümlü olduğumuz aslında güneyimizde PKK, PYD ile savaşıyor olarak gözüksek de aslında biz devlet ve devletlerle savaşıyoruz. Bundan 100 önce de aynı zihniyetle bu topraklarda canımızla kanımızla savaştıysak bu günde gezi olayları ile 17/25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz akşamı ile devam ettiyse bu günde devlet ve devletlerle savaşıyorsak üst akılın yüzyıllar önce planladığı şeyleri uygulamaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü şu an başımızda ben bu yola kefenimle çıktım diyen bir cumhurbaşkanımız var”

“YÜZDE 95 ORANINDA TERÖR OLAYINI BİTİRDİK”

Eker’in ardından konuşmasını yapan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, sunum eşliğinde il genel meclisi tarafından yürütülen çalışmalardan bahsetti. Yüceer; “Ak Parti demek toplantı demek onu ilk önce ifade etmek istiyorum. Milletin sesine kulak veren, milletin talepleri ile hareket eden parti demek. Bunun bir göstergesi olarak da her ay düzenli olarak ilçe başkanlığımızın organize ettiği İlçe danışma meclis toplantıları, İl başkanımızın organize ettiği il danışma meclis toplantıları, Genel merkezimizce kurulduğu günden bu güne kadar her ay düzenli olarak organize edilen genişletmiş il başkanları toplantısı bunlarla biz milletimizin sesine kulak verip milletimizin talepleri ile milletimizin isteklerini göz önünde bulundurarak. Organizasyonlarımızı, çalışmalarımızı, hizmetlerimiz birlikte yürütüyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Bu anlamda biz ile genel meclisi olarak her ay tüm ilçelerden katılan il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Gündem maddem maddeleri gereği almamız gereken kararları birlikte alarak yolumuzu devam ediyoruz. Bu ülkede yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Allaha şükürler olsun 15 yıldır yapılan çalışmalar alınan kararlar, milli yerli silahlarımızla içte %95’ler oranında terör olayını bitirdik. İnşallah son zeytin dalı operasyonuyla da sınır ötesinde teröristlerle mücadele ediyor adı konulmamız beklide bir savaş yürütüyoruz. Burada da başarılıyız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu terör belasından topyekûn kurtulmuş olacağız. Bu vesileyle son operasyonlarda ve bundan önceki operasyonlarda şehit olanlar Allahtan rahmet diliyorum. Gazi olan gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE’DE HERKESİ HAREKETE GEÇİRDİ”

Toplantının devamında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz söz aldı. Yılmaz, belediyeler tarafından yapılan çalışmaların teşkilatlar tarafından vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yılmaz şöyle konuştu; “Bizler Karacasu Belediyemizle beraber merkeze bağlı çalışan belediyeleriz. Dolayısıyla yaptıklarımızın merkez ilçe tarafından çok iyi algılanması bilinmesi lazım ki piyasada anlatılabilsin. İl bazında Bolu’nun geleceğini planlamak durumundayız. Bu konuda da Bolu gelecekte ilk gün söylediğimiz gibi spor kenti olacak, sağlık kenti olacak ve üniversite kenti olacak. Nihayet bunu herkes benimsedi biz 14 senedir bu hedefle hareket ettik. Bunu yaparken de Bolu’nun bütün ilçe ve beldeleri içinde bir şehir bütünlüğü ile inşallah geleceği şekillendireceğiz. İstanbul’da suların akmadığı, çöplerin toplanamadığı bir dönemde şu anki Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız, belediye başkanı olup, İstanbul’un bu çözülemez problemlerini çözüp hem İstanbul hem de Türkiye’de gönüllere girmiş olmasaydı ne AK Parti olurdu, ne sizler nede bizler olurduk. Belediye hizmetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Türkiye’de herkesi harekete geçirdi. Bizler şehircilik anlamında altyapıya önem verdik. O günden bugüne 13 yılı aşkın süredir hep kazdık. Zaman zaman işyerimize gidemez hale geldik ama şu an artık gelişmiş bir batı ülkesindeki gibi altyapıyı çözdük. Şehir merkezinde kazmak yok artık. Bundan sonra Bolu şehircilik anlamında herhangi bir şehirle değil gelişmiş illerle yarışacak hale geldi. Hedefimiz 13 ay sonra belediye seçimleri. Ondan sonra da yılın sonunda da genel seçimler var. Buna hazır ve çok güçlü bir irade ile bu yapılanların iyi anlatılması gerekir.”

“KİMSELERE RANDEVU VERMEYİN”

Toplantıda son konuşmayı AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptı. 11 Mart’ta düzenlenecek olağan kongrenin detaylarından bahseden Doğanay, “Şunu belirtmek istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse kısmet ederse 11 Mart Pazar günü itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile AK Parti il kongremizi kaldığımız yerden devam ederek Karaçayır kapalı spor salonunda onun öncesinde salonun dışında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Bolululara seslenecek orada bir miting yapacağız. İnşallah 11’inde hiç kimselere randevu vermeyin Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde Bolu’ya yakışır bir şekilde Ak parti teşkilatına yakışır bir şekilde karşılamak için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bizler teşkilat mensupları olarak üzerimize düşeni tabi ki yapacağız. Takriben 9 yıl aradan sonra inşallah sayın cumhurbaşkanımız Bolu’ya gelecek. Bizde Köroğlu’nun torunları olarak Ak parti Bolu teşkilatları olarak sayın cumhurbaşkanımız Bolu da bizlere yakışır bir şekilde karşılayacağız. Eğer vakit olursa şu ana kadar yaptığımız neticeler sonrasında söylüyorum. Ak parti il binasının açılışını da gerçekleştireceğiz. hava şartlarında sıkıntılı bir durum olmaz ise. Ben bundan önceki toplantıya katılamamıştım. Ama şu an burada olmaktan gurur duyuyorum. Allah hayırlara vesile etsin” şeklinde konuştu.