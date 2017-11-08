AK Parti Merkez İlçe Teşkilatının Vali Baruş’u ziyaretine Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Kendilerini makamında kabul ettikleri için Vali Baruş’a teşekkür eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıştırarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Vali Aydın Baruş da yaptığı konuşmada, AK Parti Merkez İlçe yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.
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