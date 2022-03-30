AK Parti Merkez İlçe’de görev dağılımı yapıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Kısa bir süre önce yeniden yapılanmaya giden AK Parti Merkez İlçe Yönetimi, ilk toplantısının ardından hızlıca yürütme kurulunu da belirledi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Kazım Konak, “AK Parti’nin yapısında eski, yeni, asil, yedek diye kavramlar sadece resmiyet anlamında vardır. Davamıza gönül veren tüm teşkilat çalışanlarımız da aynı şuur ve heyecanla bu bayrağı taşımaktadır.Milletimize hizmet getirmek için çıktığımız yolda hedeflerimiz var. 2023 seçimlerinin tarihi bir kazanım olması için ekip olarak çalışmalarımızı yapıyoruz.Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,tüm teşkilat mensuplarımıza olan inanç ve aidiyet bağımız tamdır. Zafer her zaman inananların olmuştur” dedi

AK Parti İl BaşkanıSuat Güner ise, “Yeni dava ve yol arkadaşlarımızın katılımıyla yeniden şekillenen Merkez İlçe Yönetim Kurulu’muzun Haftalık Olağan Toplantısına katıldık. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarıma görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. AK davamıza her ne şekilde olursa olsun hizmet eden tüm gönüldaşlarıma ise teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez İlçe Yürütme Kurulu ve görev dağılımışu isimlerden oluşuyor:

Merkez İlçe Başkanı: Kazım Konak

İlçe Siyasi Hukuki İşler Başkanı: Engin Alemdar

İlçe Teşkilat Başkanı: Ekrem Çetinkaya

İlçe Seçim İşleri Başkanı: Cihan Yavuz

İlçe Tanıtım Medya Başkanı: Ayşe Atılgan

İlçe Sosyal Politikalar Başkanı: Nagihan Yaman

İlçe Yerel Yönetimler Başkanı: Haluk Yerlikaya

İlçe Ekonomi İşler Başkanı: Canan Akbay

İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Murat Er

İlçe Mali İşler ve İdari Başkanı: Erdem Yılmaz

İlçe Sekreterlik Başkanı: Mehmet Arslan