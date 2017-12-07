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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • AK Parti mesajı Merkez'den verdi

    AK Parti Merkez İlçe haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısına AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da katıldı.

    07 Aralık 2017 Perşembe 15:30
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    AK Parti mesajı Merkez'den verdi

    Haber: Esra Öztürk

    AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; " Önümüzde 2019 yılında yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben; AK Parti kadrolarının birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği müddetçe önümüzdeki bu üç seçimden de zaferle çıkacağımıza inancım tamdır. Tüm Dünyanın üzerimize geldiği bir anda da AK Parti Teşkilatlarına yakışan da o birlik ve beraberliği yansıtmak olacaktır" dedi.

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da AK parti Teşkilatlarının birlik ve beraberliğine vurgu yaparak; " Belediyenin ne yaptığını ve ne noktaya geldiğini çok iyi bilmek durumunda ki vatandaşlarımız tarafından sorulan sorulara rahat cevap verebilsin ve bunu anlatabilsin. Bunu iyi anlatabilirsek Bolu'da, AK Parti'nin oy oranını çok daha yukarılara çekebilecek bir güce sahip olduğumuzu göreceksiniz" diye konuştu.

    Geçtiğimiz ay kongresini gerçekleştirdikten sonra Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve yeni Yönetime hayırlı olsun amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker; "Yeni binamızda ilk Yönetim Kurulu toplantımızı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle bu binanın yapımında büyük emeği olan Sayın il Başkanımız ve Sayın Bolu Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunarım. Belediye Başkanımız hizmetlerini bizlere aktardılar. Zaten bildiğimiz ve yakından takip ettiğimiz hizmetler. Kendisinden bu güzel hizmetlerin devamını bekliyoruz" dedi.

    “ARTIK RAHAT BİR ORTAMIMIZ VAR”

    Konuşmasında 2019 yılında yapılacak 3 seçime dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise; "İlçelerde kongrelerimizi bitirdik ve sizlerin de bildiği gibi yeni oluşan ilçe yönetimlerimize hayırlı olsun ziyaretlerini gerçekleştiriyorum. Merkez İlçe Teşkilatımıza da Sayın Belediye Başkanımızla birlikte gelmek istedik. Öncelikle Merkez İlçe Başkanımızın şahsında yeni yönetim Kurulumuza yeni yönetimin, yeni dönemin hayırlı olmasını yüce Rabbimden temenni ediyorum. Yeni binamızın Teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim, Partimize ve Bolumuza hayırlı hizmetler vermeyi bizlere nasip eylesin. Hep sıkışık ortamlarda toplantılarımızı yapıyorduk ama artık rahat bir ortamımız var. Gün artık birlik ve beraberlik günü. Önümüzde 2019 yılında yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben; AK Parti kadrolarının birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği müddetçe önümüzdeki bu üç seçimden de zaferle çıkacağımıza inancım tamdır. Tüm Dünyanın üzerimize geldiği bir anda da AK Parti Teşkilatlarına yakışan da o birlik ve beraberliği yansıtmak olacaktır" şeklinde konuştu.

    “TÜRKİYE'DE TEK İRADEYLE ÜLKEYİ YÖNETECEK BİR SEÇİM OLACAK”

    Konuşmasının ilk bölümünde Partililere seslenen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; "2019 yılında yapılacak seçim; Türkiye'de tek iradeyle ülkeyi yönetecek bir seçim olacak. Bu sıradan bir seçim değil. Bolu Merkezde, başta İlçe Başkanımız olmak üzere Merkez İlçe Belediye ile birlikte beraber hareket etmek durumundadır. Belediyenin ne yaptığını ve ne noktaya geldiğini çok iyi bilmek durumunda ki vatandaşlarımız tarafından sorulan sorulara rahat cevap verebilsin ve bunu anlatabilsin. Bunu iyi anlatabilirsek Bolu'da, AK Parti'nin oy oranını çok daha yukarılara çekebilecek bir güce sahip olduğumuzu göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz  konuşmasının sonunda ise Bolu Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirerek, Merkez İlçe Yönetim kurulu Üyelerinin sorularını cevapladı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Merkez, İlçe, Haftalık

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