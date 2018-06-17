banner133

banner101

banner120
17 Haziran 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK Parti Meydanda bayramlaştı

    Her yıl Ramazan Bayramının ikinci gününde bayramlaşma töreni düzenleyen AK Parti Bolu Teşkilatları, demokrasi meydanında buluştu.

    17 Haziran 2018 Pazar 09:49
    Bu haber 38 kez okundu
    AK Parti Meydanda bayramlaştı
    Foto galeriye git

    Haber: Semih Baykal

    AK Partinin bayramlaşma törenine, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milletvekili Adayları, Arzu Aydın ve Metin Vural, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bayramlaşma törenin de yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Başlangıcının rahmet, ortasının mağfiret, sonun da kurtuluşa vesile olduğu Mübarek Ramazan Ayını hep birlikte, el birliği, gönül birliği ile bitirmiş bulunmaktayız. Rabbimize hamd ediyoruz ve şükrediyoruz ki, Mübarek Ramazan Bayramına böyle güzel bir toplulukla, ülkemiz ve milletimiz adına bayramı görenlerdeniz. Geçen Ramazan bizim aramızda olup da, bu Ramazan Bayramında bizim aramızda olmayan dostlarımız kardeşlerimiz ve akrabalarımız var. Bu manada, ahirete intikal etmiş olan tüm AK Parti ailesine ve akrabalarımıza, dostlarımıza ve özellikle ülkenin bekası için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.”

    “AK PARTİ TEŞKİLAT VE KADROLARINA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

    Doğanay konuşmasının devamında; “Bugün AK Parti il başkanı sıfatıyla, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma bir teşekkürü borç biliyorum. Mübarek Ramazan Ayı boyunca, ramazan demeden, açlık ve susuzluğu da bir kenara bırakarak özellikle kadın ve genç kardeşlerimiz, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz hep birlikte Ramazan Ayı boyunca, kurucusu genel başkanımız olan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olan AK Parti ile  17 yıldır milletimizin vermiş olduğu teveccüh ve destekle iktidara nasıl yürüdüysek bundan sonra da genel başkanımızın davasına sahip çıkma adına, ülkenin geleceğine sahip çıkma adına Ramazan Ayı demeden açlık ve susuzluğu bir kenara bırakıp bir aydır kapı kapı dolaşan AK Parti teşkilat ve kadrolarına bir kez daha teşekkür ediyorum.”

    “BİZİM ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE ALAKALI DERDİMİZ VAR”

    24 Haziranda gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Doğanay, “Hasbi olarak bu davaya sahip çıkmak önemlidir. AK Parti davasına sahip çıkmak önemlidir. Bugüne kadar hep birlikte yol aldık yol almaya da devam edeceğiz inşallah. AK Parti kadrolarında ben düşüncesi olmadan ülkenin geleceği adına Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına sahip çıkmak adına yeri geldiği zaman görev değişikliğini de kutsal bir görev olarak adlandırarak yolumuza uzun yıllar devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hareket edersek, ki etmek zorundayız, ülke 24 Haziran’da çok farklı bir geceye, 25’inde de çok farklı bir sabaha uyanacak inşallah. Bizim milletimizle alakalı derdimiz var, bizim ülkemizin geleceği ile alakalı derdimiz var. Biz ülkenin muasır medeniyetler seviyesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi onun şu an itibariyle sadece devlet kurumlarında duvarlarda durmasında değil, dünyada söz sahibi, ekonomide söz sahibi, milli ve yerli olarak, kendi coğrafyasında söz sahibi, istediği zaman istediği yere operasyon bir devlet olarak, bize diz çöktürmeye kalksalar da vallahi de billahi de diz çökmeyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına 24 Haziran günü bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bugünden sonra da ucundan sonra ölüm de olsa sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesinde nasıl sahip çıktıysak, inşallah 24 Haziran’da da Bolu’dan çok güçlü bir şekilde, güçlü bir destekle birlikte hem Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hem parlamento seçiminde buradan Ankara’ya selam olsun diyerek aynı zamanda bugün 3 tane milletvekili aday adayımız olan kardeşimiz Arzu Aydın hanımefendiyi, milletvekilliğimizi yapan Fehmi Küpçü kardeşimizi, kurucu gençlik kolları il başkanlığımızı yapan Metin kardeşimizi Allah nasip ederse, buradan meclise uğurlamayı rabbim bize nasip edecek “dedi. AK Parti teşkilatları tarafından Demokrasi Meydanında düzenlenen bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Her, Yıl, Ramazan, Bayramının, Ikinci

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BAYRAM YAZISI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KAN ve GÖZYAŞI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "KİM SOKTUYSA O ÇIKARSIN!"
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk YOLUN AÇIK OLSUN SAYIN HALİT YILDIZ
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129