Haber: Semih Baykal

AK Partinin bayramlaşma törenine, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milletvekili Adayları, Arzu Aydın ve Metin Vural, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bayramlaşma törenin de yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Başlangıcının rahmet, ortasının mağfiret, sonun da kurtuluşa vesile olduğu Mübarek Ramazan Ayını hep birlikte, el birliği, gönül birliği ile bitirmiş bulunmaktayız. Rabbimize hamd ediyoruz ve şükrediyoruz ki, Mübarek Ramazan Bayramına böyle güzel bir toplulukla, ülkemiz ve milletimiz adına bayramı görenlerdeniz. Geçen Ramazan bizim aramızda olup da, bu Ramazan Bayramında bizim aramızda olmayan dostlarımız kardeşlerimiz ve akrabalarımız var. Bu manada, ahirete intikal etmiş olan tüm AK Parti ailesine ve akrabalarımıza, dostlarımıza ve özellikle ülkenin bekası için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.”

“AK PARTİ TEŞKİLAT VE KADROLARINA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Doğanay konuşmasının devamında; “Bugün AK Parti il başkanı sıfatıyla, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma bir teşekkürü borç biliyorum. Mübarek Ramazan Ayı boyunca, ramazan demeden, açlık ve susuzluğu da bir kenara bırakarak özellikle kadın ve genç kardeşlerimiz, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz hep birlikte Ramazan Ayı boyunca, kurucusu genel başkanımız olan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olan AK Parti ile 17 yıldır milletimizin vermiş olduğu teveccüh ve destekle iktidara nasıl yürüdüysek bundan sonra da genel başkanımızın davasına sahip çıkma adına, ülkenin geleceğine sahip çıkma adına Ramazan Ayı demeden açlık ve susuzluğu bir kenara bırakıp bir aydır kapı kapı dolaşan AK Parti teşkilat ve kadrolarına bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“BİZİM ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE ALAKALI DERDİMİZ VAR”

24 Haziranda gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Doğanay, “Hasbi olarak bu davaya sahip çıkmak önemlidir. AK Parti davasına sahip çıkmak önemlidir. Bugüne kadar hep birlikte yol aldık yol almaya da devam edeceğiz inşallah. AK Parti kadrolarında ben düşüncesi olmadan ülkenin geleceği adına Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına sahip çıkmak adına yeri geldiği zaman görev değişikliğini de kutsal bir görev olarak adlandırarak yolumuza uzun yıllar devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hareket edersek, ki etmek zorundayız, ülke 24 Haziran’da çok farklı bir geceye, 25’inde de çok farklı bir sabaha uyanacak inşallah. Bizim milletimizle alakalı derdimiz var, bizim ülkemizin geleceği ile alakalı derdimiz var. Biz ülkenin muasır medeniyetler seviyesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi onun şu an itibariyle sadece devlet kurumlarında duvarlarda durmasında değil, dünyada söz sahibi, ekonomide söz sahibi, milli ve yerli olarak, kendi coğrafyasında söz sahibi, istediği zaman istediği yere operasyon bir devlet olarak, bize diz çöktürmeye kalksalar da vallahi de billahi de diz çökmeyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına 24 Haziran günü bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bugünden sonra da ucundan sonra ölüm de olsa sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesinde nasıl sahip çıktıysak, inşallah 24 Haziran’da da Bolu’dan çok güçlü bir şekilde, güçlü bir destekle birlikte hem Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hem parlamento seçiminde buradan Ankara’ya selam olsun diyerek aynı zamanda bugün 3 tane milletvekili aday adayımız olan kardeşimiz Arzu Aydın hanımefendiyi, milletvekilliğimizi yapan Fehmi Küpçü kardeşimizi, kurucu gençlik kolları il başkanlığımızı yapan Metin kardeşimizi Allah nasip ederse, buradan meclise uğurlamayı rabbim bize nasip edecek “dedi. AK Parti teşkilatları tarafından Demokrasi Meydanında düzenlenen bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.