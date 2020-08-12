"AK Parti; Milletin sesi, Türkiye'nin partisidir"

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partisinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. AK Parti’nin milletin sesi, Türkiye’nin partisi olduğunu vurgulayan Doğanay, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti’nin kurulduğu gün olan 14 Ağustos 2001 tarihi, Türk siyasi tarihi için gerçek bir milattır. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ışığıyla aydınlatan AK Parti; umudun ve inancın adı olmuş, coğrafyamızda ve dünyada Türkiye’yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir.14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır. AK Parti olarak; ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık.

“AK PARTİNİN HİKÂYESİ BİR MİLLETİN AŞK HİKÂYESİDİR”

Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, Milleti Yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün Genel ve Yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır ve bundan sonra da İnşAllah atmaya devam edecektir. Çünkü biz davamıza, kurucu ilkelerimize, liderimize gönülden bağlıyız.

Çünkü biz düşmanlıktan yana değil, dostluktan yanayız. AK Partinin hikâyesi bir milletin aşk hikâyesidir. AK Parti, tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir.

“BİZLERİN TEK AMACI ÜLKEMİZE VE İLİMİZE HİZMET ETMEK OLDU”

AK Parti İktidarları döneminde Ülkemizde birçok hizmeti ve yatırımı yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bolu’muzun ihtiyacı olan yatırımları kazandırmak için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle de birçok projesi yapılan ve 1 TL iz ödeneği ayrılarak yapımına başlanamayan projeleri, yarıda kalan yatırımları bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yine yeni projeler yaparak birçok yatırımı gerçekleştirdik. Bolu'muzda yapılamayanları yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. AK Parti olarak bizlerin tek amacı Ülkemize ve İlimize hizmet etmek oldu. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, Ahirette intikal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Partimizin 19. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”