AK Parti Milletvekili Aydın’dan, Kılıçdaroğlu’na HDP göndermesi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi oturumunda gündeme gelen, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’da soruların çalındığı iddialarına ilişkin yaptığı konuşmada, “Devlet kadrolarına bunlar sızarken, nasıl MHP ile Ülkü Ocakları arasında, ADD ile CHP arasında, PKK ile HDP arasında bir ilişki varsa, AK Parti ile FETÖ arasında da aynı şekilde bir ilişki vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Tanju Özcan’ın ifadeleri üzerine Twitter hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “CHP’li Bolu Belediye Başkanı malum şahıs (Tanju Özcan) "HDP ile PKK arasında resmi bağ yok ama herkesçe malum ki bunlar ayrılmaz parça, bir bütün" demiş. Öyleyse soralım, Sn. Kılıçdaroğlu 6+1'lik masada, HDP'nin olduğu ayan beyan ortadayken deklare edemeyişinizin sebebi Belediye Başkanı'nızın açığa vurduğu gerçek olabilir mi?

Hdp ile birlikte Suriye, Irak ve Libya'ya asker gönderme tezkeresine hayır derken bunu biliyor muydunuz? Deklare edilen bu gerçeğe rağmen Selahattin Demirtaş'a özgürlük söyleminiz hak-hukuk derdinizden ziyade oy devşirme kaygınız olabilir mi?