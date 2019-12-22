AK Parti Milletvekillerinden sağlık çıkartması

Haber: C. Kutay AYKAN

Atamalar hakkında sosyal paylaşım sitesi facebook özel sayfasından paylaşımda bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, şunları söyledi; “Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ile beraber, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında, elbette vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Bolu'muza, Hematolog kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda ilimize Onkoloji Uzmanı, Genetik Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerimize dağıtımı yapılacak şekilde Uzman Hekim ve Pratisyen Hekim atamaları gerçekleştirildi. Başta, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyoruz”

Yapılan atamalar sonrasında Mengen ilçe hastanesi aile hekimliğine bir uzman doktor, Mudurnu ilçe hastanesi aile hekimliğine bir uzman doktor, Yeniçağa ilçe hastanesi aile hekimliğine bir uzman doktor, BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine hematolog uzman doktor, Ruh Sağlığı ve Hasatlıkları Hastanesine Ruh sağlığı ve Hastalıkları uzman doktor, Eğitimi ve Araştırma Hastanesine Tıbbi Genetik uzmanı ile Tıbbı Teknoloji uzmanı olmak üzere 7 doktorun ataması gerçekleştirildi.