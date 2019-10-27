AK Parti Mudurnu’da sahaya indi

Haber: Birol Ertunç

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve İl Yöneticileri ile birlikte hafta sonu Mudurnu’daydı. Gerçekleştirilecek İlçe ve Belde Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi Mudurnu’yu gezen İl Başkanı Doğanay ve partililer esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti heyeti istişarelerde bulundu. Doğanay ve partililer daha sonra İlçe ve Belde Başkanları İstişare Toplantısına geçti.

“MUDURNULU HEMŞEHRİLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Ziyaret ve toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Doğanay şunları söyledi: “Mudurnu ilçemizde düzenlediğimiz İlçe ve Belde Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantımız öncesi; Mudurnu Çarşısını ziyarete ederek esnaf ve vatandaşlarımızla hasbıhal ettik. Bizleri her zaman olduğu gibi bu günde samimi, içten ve güler yüzlü karşılayarak kucaklayan Mudurnulu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İlçe ve Belde Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantımıza da katılım gösteren yol arkadaşı Başkanlarıma, bizleri en iyi şekilde ağırlayan Mudurnu İlçe Başkanımız Hüseyin Yağın Kardeşime, Mudurnu İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerimize ve Mudurnu Teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim biriliğimiz ve dirliğimizi daim kılsın inşAllah.”