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16 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Ak Parti Mutarlar ve İmamlarla bir araya geldi.

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın başkanlığında, Milletvekili Ali Ercoşkun ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın katılımlarıyla Şehir Buluşması toplantıları başladı.

    16 Nisan 2018 Pazartesi 17:18
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    Ak Parti Mutarlar ve İmamlarla bir araya geldi.

    Haber: Semih Baykal

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın başkanlığında Muhtarlar, İmamlar ve Mahalle Başkanları Köroğlu Sofrasında Şehir Buluşması toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, parti teşkilatları da tam kadro katıldı. Toplantı da ilk olarak konuşan İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Bu buluşmaları çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki bunun sonunda, şehrimizi 2023, 2053 ve 2071 gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı ve sonrasıyla ilgili Türkiye’de her alanda öncü ve lider olması, büyük ülke olması hedefiyle çıktığımız yolda, şehircilik anlamında da kentlerimiz inşallah hak ettiği mesafeyi alacaktır. Bugüne kadar kontrollerimizi halkın sesine kulak vererek o sesi gerçeğe ve projeye dönüştürerek yaptık. Belki başarımızın arkasındaki en önemli sır budur” dedi.

    “BOLUMUZUN HER KÖŞESİNE GÖTÜRMEYE GAYRET EDİYORUZ”

    Doğanay’dan sonra konuşan Milletvekili Ali Ercoşkun; “Bizler çeşitli vesilelerle Ak Parti temsilcileri olarak sizlerle bir arada oluyoruz. Tabiki insana hayatı devam ettiği müddetçe ihtiyaçlar bitmez. Ama devletimizin, milletimizin imkanları el verdiği ölçüde de bu hizmetleri sizlerle birlikte ilk başta köyümüze mahallemize sonrada Bolumuzun her köşesine götürmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

    “BOLU DÜNYADA YAŞANABİLİR EN GÜZEL KENTLERDEN BİR TANESİ OLACAK”

    Toplantının devamında konuşmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise; “Mahallelerde yapılan çalışmalarda ilk ters tepki onlara gelir onlardan sonra bize gelir. Allah’a binlerce şükür ki, 14 yıldır her mahallemizdeki muhtarlarımızla beraber özverili çalışmalarla şehrimizin bu noktaya geldiğini görüyorsunuz. Bolu’muz bütün beldeleri ilçeleri ile birlikte gelecekte turizm kenti olacak, spor kenti olacak, sağlık kenti olacak, üniversite kenti olacak sporun her branşının kamp merkezi olacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne hep bu amaca yönelik hareket ettik. Çok mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Aldığımız bu mesafe muhtarlarımızla olan diyalogumuzla olmuştur. Onun için muhtarlarımızla ne kadar övünsek az. Muhtarlarla hizmet edenler arasında bağ olmak zorunda. Bu bağı biz eksiltmeden devam ettik. Bolu dünyada yaşanabilir en güzel kentlerden bir tanesi olacak. Bunun ayak sesleri duyulmaya başladı. Bugüne kadar hep kazdık, hep çile oldu artık olmayacak. Bu konudaki destekleri dolayısıyla, çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere mahallelerde bütün muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Önerilerinizi ve görüşlerinizi bize belirtin” diye konuştu. Son olarak konuşan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de İl Özel İdaresi olarak Bolu’ya yaptıkları çalışmaları anlattı. Protokol konuşmalarının ardından, toplantıya katılanlardan çözüm önerileri, istek ve şikayetler doldurulan formlar aracılığıyla alındı.

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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