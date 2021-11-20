AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimi Bolu’da başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Güner, birbirinden kıymetli akademisyenler, iletişim uzmanları, siyaset bilimciler ve alanında uzman kişilerden sahada karşılarına çıkabilecek ve bilmek zorunda oldukları her konuda değerli bilgiler alacaklarını belirterek, "Buradan alacağımız her şey, yarın bizim kullanacağımız önemli argümanlar olacaktır." dedi.

Basına kapalı devam eden programda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu ile akademisyen, şair, eğitimci, yazarlar ve parti teşkilatının çeşitli kademelerinde yer alan üyeler, iki gün boyunca bilgilerini aktaracak.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 16:36