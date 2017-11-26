Haber: Semih BAYKAL

Olay, geçtiğimiz gece Seben yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakının cenazesi için seyahat eden, içinde AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nazife Demirkaya’nın bulunduğu araç, Seben yolu kavşağındaki buzlanmadan dolayı kaza geçirerek dereye uçtu. Meydana gelen kazada Nazife Demirkaya’nın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Demirkaya’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı’na defnedilecek.

AK PARTİ YARALILARIN YANINDA

AK Parti Bolu İl Teşkilatı kazayı öğrenmelerinin ardından harekete geçti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve beraberindeki partililer hastaneye giderek yaralıların durumunu öğrendi. Eker ve partililer daha sonra partililer ile beraber tek tek yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti.

DOĞANAY ŞU SÖZLERLE DUYURDU

Seben yolunda meydana gelen kaza sonrası, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay acı haberi şu sözlerle duyurdu; “Güler yüzü, samimiyeti ve dava bilinci ile bizlere ablalık yapan, ilkögretim müfettişi Durmuş Demirkaya'nın eşi Sakarya İlkögretim Okulundan emekli Öğretmen Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Nazife Demirkaya ablamız bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi; 26 Kasım 2017 Pazar günü Borazanlar camisinde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehitler mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun inşallah. Acılı ailesine, akrabalarına, sevenlerine, Merkez İlçe Teşkilatımıza ve de tüm AK Parti Ailesine başsağlığı dilerim.”