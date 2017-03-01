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01 Mart 2017 Çarşamba
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    • Ak Parti Referandum için MÜSİAD’ın kapısını çaldı

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamındaki ilk ziyaretlerinden birini de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) BOLU Şubesi'ne yaptı.

    01 Mart 2017 Çarşamba 10:25
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    Ak Parti Referandum için MÜSİAD’ın kapısını çaldı
     

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Yapılan görüşmede, referandumda nasıl yol izlenebileceği ele alındı. Görüşme sırasında Şube Başkanı Abdullah Abat, ‘‘Biz iş adamlarımızla referandum ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinin ekonomik anlamda tam bir müstakillik sergileneceği, işsizliğin en alt seviyelere çekileceği müreffeh bir ekonomi ve tam bağımsız bir ekonomi için atılacak ilk adımın olduğunu belirtti. İş adamlarına bilgilendirme ve sistemin getireceği sinerji ve potansiyelizasyonların detaylı anlatımları konusunda konferans, seminer ve bilgilendirme toplantılarına start verildiğini 7 nisanda da Genel Başkanımız Nail OLPAK bey ile birlikte bir bakan düzeyinde geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını’’ belirtti.

    ABAT, ayrıca AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın ziyaretinden dolayı Teşekkür etti ve bu süreçte sahadaki çalışmaları için başarı dileklerini belirtti.

    AK Bolu İl Başkanı Nurettin Doganay ise, ‘‘Abdullah Abat ve yönetimine ziyaret kabullerinden dolayı teşekkür ederek, birlikte Bolu’da güzel işler yapacaklarını’’ belirtti.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanlığı

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