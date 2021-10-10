Ak Parti Seben’e çıkarma yaptı

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, beraberinde İGM üyesi Zerrin Yavuz Açıklın, Seben İGM Üyeleri İsmail Akman ve Hüseyin Özçelik ile Seben’de incelemelerde bulundu. Taşlıyayla Göleti, TOKİ, millet bahçesi açık hayvan pazarı ve gençlik merkezi yerinde gören ve burada yetkililerden bilgi alan milletvekilleri Seben’in daha da güzelleşeceği vurguladı. Daha sonra Seben panayırına katılan vekiller burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret ve inceleme gezisiyle ilgili paylaşımda bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın; “Seben’deyiz. Taşlıyayla Göleti; göl evi, karavan parkı ve peyzaj çalışmalarıyla hizmete hazırlanıyor. Yaklaşık 400 daireyi bulan TOKİ’ler, yapımı süren Millet Bahçesi, Açık Hayvan Pazarı, açılışını yapacağımız Gençlik Merkezi ile Seben daha da güzelleşiyor. Geleneksel Seben Panayırı'nda kıymetli hemşerilerimiz, esnafımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla bir araya geldik. Panayırın hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. ” İfadelerine yer verdi.