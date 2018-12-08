Haber: C. Kutay Aykan

2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkan adayı olan Fatih Metin, 14 Şubat tarihinde başlayacak olan seçim çalışmaları öncesinde Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekilleri Fehmi Küpçü, Arzu Aydın ve AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da hazır bulundu.

Doğanay “Bolu’ya yakışır bir seçim süreci gerçekleştirmeyi diliyoruz”

Seçim çalışmalarına başlamadan önce sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret edeceklerini belirten Doğanay, “Malumunuz üzere yerel seçimin startı verilmiş durumda. Merkez adaylarımız belirlendi şu an ilçe adaylarımızın belirlenmesini bekliyoruz. Bizler 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hazırız. Sürecin ülkemize, milletimize ve Bolumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim kampanyamız kısmet olursa 14 Şubat itibariyle başlayacak. Tabi biz bu süreçte gerek milletvekillerimizle, gerek adaylarımızla, başkanlarımızla AK Parti ailesi olarak boş durmayacağız. Bu arada Bolu’da ki tüm sivil toplum örgütlerini ziyarete başlayacağız. Gönlümüzden geçen şudur ki seçim süreci Bolu’ya yakışır bir şekilde her zaman olduğu gibi güzel bir seçim süreci gerçekleştiririz diyoruz” dedi.

Metin “İkinci kez Alaaddin Beyin halefi olmaktan gurur duyuyorum”

Başkan Alaaddin Yılmaz’dan devir alacağı görevin heyecanını yaşadığını belirten AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, “İçinde bulunduğum bu süreç benim için çok anlamlı. Burada bulunan kıymetli Başkanımız Alaaddin Yılmaz’ın elinden tutup AK Parti İl yönetim kurulu kurucu üyesi olarak beni siyasete taşıdıktan sonra, kendisinin bir süre başkan yardımcılığını yaptım. Ardından da kendisinin halefi olarak İl Başkanlığı görevine başladım. İşin en anlamlı kısmı bu. İlk başkanlığımı da kendisinden devir almıştım. Allah nasip ederse 31 Mart’ta ki seçimlerde vatandaşımızın üç dönemdir bize duyduğu güvene ilişkin tercihinden sonra umuyorum ki tekrar halefi olarak büyük bir onurla bu işi devir alacağız. İl başkanlığında da böyleydi çıtayı çok yüksek devir aldım ben. O zaman da elimizden geldiğince bu işi yapmaya çalıştık. Daha sonra da Bolu halkının teveccühüyle milletvekili olduk. Ardından milletvekilliği sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığı görevini aldım. Bu dönemdeki süreç itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizin yetkili organları şahsımı üç dönem kuralı gereği aday gösterdi. Bundan dolayı da çok onur duyuyorum. Siyasete başladığım günden bu yana Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’ın o aşkını, şevkini, heyecanını hep yüreğimde taşıdım. Kendisi bana hep örnek olmuştur. Bende o stilde siyaset yaptım. Verilen her görevi hakkıyla yapmanın çabasını gösterdim. İnşallah bana verilen bu teveccühe layık olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Yılmaz “Halkımız yine en doğru kararı verecektir”

İcraatlerle dolu bir 15 yılı geride bırakmanın onuruyla görevinde son 4 ayını geçirdiğini belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise “Aşkla başladığımız belediye başkanlığı yolculuğunda son dört aya girmiş durumdayız. Kendimi adadığım Bolu’ya hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şükürler olsun ki en tepede olunan bir dönemde başkanlığımızı bitireceğiz. Çok onurlu bir görevi bir aşkla 10 yıllık hazırlık 15 yıllık icraat dönemiyle bitirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Ülkenin geleceğiyle bütünleşen AK Parti’nin başarılı olması için bütünleşmek ve çalışmak zorundayız. Çünkü hizmet deyince akla AK Parti gelir. Partimizin devam etmesi ve ülkemizin geleceğinde çok iyi bir noktaya gelmemizi bekliyoruz. Bu şartlar içerisinde son kararı ise Bolu halkı verecek. Bolu halkının bu güne kadar verdiği gibi bundan sonrada doğru karar vereceğine yürekten inanıyoruz. Çalışmaların neticelenmesi açısından yine AK Parti’ye karar vermesini yürekten diliyorum” dedi.