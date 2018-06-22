Haber: Semih Baykal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı 3 Mayıs tarihinde başladıkları, 21 Mayıs’ta 27. Dönem Milletvekilleri listelerinin genel merkezleri tarafından açıklanmasının ardından sahalara indikleri 24 Haziran seçim kampanyası çalışmalarının sonuna geldiğini hazırladıkları video ile açıkladı. Doğanay, seçim çalışmalarına noktayı Cumartesi Günü saat 15:00’da Demokrasi Meydanından Kent Meydanına yapacakları zafer yürüyüşüyle koyacaklarını açıklayarak, Boluluları davet etti. Doğanay konuyla ilgili şunları söyledi; “Sevgili dava arkadaşlarım, kocaman Ak Parti ailem kutlu davamızın lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığının açıkladığı 3 Mayıs tarihinde bismillah diyerek başladığımız, 21 Mayıs’ta 27. Dönem Milletvekilleri listelerinin genel merkezimiz tarafından açıklanmasının ardından sahalara indiğimiz 24 Haziran seçim kampanyası çalışmalarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İki aylık bu süreçte mübarek ramazan ayını da geride bırakarak Bolu’da girilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Ak Partinin ak yürekli mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hasat vakti diyerek çıktığımız bu yolda Allahın’da izniyle 24 Haziran’da milletimizin desteğiyle sandıklardan 3-0’lık zaferle çıkacağız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da Başkan yapacağız. Şimdi final vakti. 23 Haziran Cumartesi günü saat 15:00’da Demokrasi meydanında buluşarak Kent Meydanında sona erecek zafer yürüyüşümüze Ak Partili tüm dava arkadaşlarımızı ve kıymetli Bolulu hemşerilerimi davet ediyorum. Vakit bolu vakti, Vakit Türkiye vakti.”