banner133

banner101

banner120
22 Haziran 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK Parti seçime hazır

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler için hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Doğanay, seçim kampanyalarına noktayı Cumartesi Günü saat 15:00’da Demokrasi Meydanından Kent Meydanına yapacakları zafer yürüyüşüyle koyacaklarını açıkladı.

    22 Haziran 2018 Cuma 12:01
    Bu haber 28 kez okundu
    AK Parti seçime hazır
     

    Haber: Semih Baykal

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı 3 Mayıs tarihinde başladıkları, 21 Mayıs’ta 27. Dönem Milletvekilleri listelerinin genel merkezleri  tarafından açıklanmasının ardından sahalara indikleri 24 Haziran seçim kampanyası çalışmalarının sonuna geldiğini hazırladıkları video ile açıkladı. Doğanay, seçim çalışmalarına noktayı Cumartesi Günü saat 15:00’da Demokrasi Meydanından Kent Meydanına yapacakları zafer yürüyüşüyle koyacaklarını açıklayarak, Boluluları davet etti. Doğanay konuyla ilgili şunları söyledi; “Sevgili dava arkadaşlarım, kocaman Ak Parti ailem kutlu davamızın lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığının açıkladığı 3 Mayıs tarihinde bismillah diyerek başladığımız, 21 Mayıs’ta 27. Dönem Milletvekilleri listelerinin genel merkezimiz tarafından açıklanmasının ardından sahalara indiğimiz 24 Haziran seçim kampanyası çalışmalarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İki aylık bu süreçte mübarek ramazan ayını da geride bırakarak Bolu’da girilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Ak Partinin ak yürekli mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hasat vakti diyerek çıktığımız bu yolda Allahın’da izniyle 24 Haziran’da milletimizin desteğiyle sandıklardan 3-0’lık zaferle çıkacağız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da  Başkan yapacağız. Şimdi final vakti. 23 Haziran  Cumartesi günü saat 15:00’da Demokrasi meydanında buluşarak Kent Meydanında sona erecek zafer yürüyüşümüze Ak Partili tüm dava arkadaşlarımızı ve kıymetli Bolulu hemşerilerimi davet ediyorum. Vakit bolu vakti, Vakit Türkiye vakti.”

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bıçak Sırtı Seçim ile ilgili fikir yürütmenin zorluğu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129