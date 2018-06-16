banner133

banner101

banner120
16 Haziran 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK Parti şehrin merkezinde çalıştı

    AK Parti Bolu Milletvekili Adayları Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve çok sayıda Partili İzzet Baysal Caddesi üzerindeki işyerlerini, alışveriş merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

    11 Haziran 2018 Pazartesi 06:04
    Bu haber 124 kez okundu
    AK Parti şehrin merkezinde çalıştı

    Haber: BMA

    24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Ak Parti’de Milletvekili Adayları Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve çok sayıda Partili hafta sonu seçim çalışmasını İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleştirdi. Vatandaşlarla uzun süre muhabbet eden Ekonomi Bakan Yardımcı Fatih Metin, 24 Haziran seçiminde destek için söz aldı. Türkiye’de yaşanan birçok oyunun farkında olduklarının altını çizen vatandaş ve esnaflar ise, “16 yıl öncesini de biliyoruz. 16 yıl öncesini de gördük, yaşadık. Nereden nereye geldiğimizin çok iyi farkındayız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıyla devam edeceğiz. Çünkü yaparsa, sadece AK Parti yapar” dedi.

    “BOLULU KADINLARIN ANKARA’DAKİ SESİ OLACAĞIM”

    AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak 7 seçimde kapı kapı Bolu’yu gezen ve Bolu Halkının özellikle kadınların yakından tanıdığı AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, hemcinslerinin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Her yaştan kadının yoğun ilgisi ve samimi sohbetiyle karşılaşan Arzu Aydın, 25 Haziran sabahından itibaren Bolulu kadınların Ankara’daki sesi olacağını söyledi. Düne kadar köy olan Salıbeyler Mahallesinden yani Boluluların deyimiyle Üst Yakalı olduğunu söyleyen Aydın; hem Bolu’ya dair hem de 6 yıl gibi süre AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevi sebebiyle Bolulu kadına dair her türlü soruna hakim olduğunu söyledi.

    Her girdiği dükkanda bol bol vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Bolu Milletvekili Adayı Arzu Aydın; “Bugün de İzzet Baysal Caddesinde hem esnaflarımızla, hem de bayram alışverişi sebebiyle caddeyi hınca hınç dolduran Bolulu hemşerilerimizle bir aradayız. Onlarla sohbet ederek bayramlarını, kadir gecelerini kutlamak bizlere vesile oldu. Biz Bolulu esnaflarla bir araya geldiğimizde onların bizleri sahiplenişinden, bizi kucaklamalarından dolayı çok memnunuz.  Allah hepsinden razı olsun.  Biz bu vesileyle şu mübarek Ramazan ayını uğurlarken, bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden bize hilafeti bahşeden Celal, Cemal ve Kemal sahibi Allah’a bizi bu Kadir Gecesine de ulaştırdığı için hamd ediyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Adayları

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KAN ve GÖZYAŞI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SENİN ADINA KARAR VERENLER – HERŞEYİNE ...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NEDEN BÖYLE OLDUK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREDE KALMIŞTIK
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "KİM SOKTUYSA O ÇIKARSIN!"
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk YOLUN AÇIK OLSUN SAYIN HALİT YILDIZ
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129