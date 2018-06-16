Haber: BMA

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Ak Parti’de Milletvekili Adayları Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve çok sayıda Partili hafta sonu seçim çalışmasını İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleştirdi. Vatandaşlarla uzun süre muhabbet eden Ekonomi Bakan Yardımcı Fatih Metin, 24 Haziran seçiminde destek için söz aldı. Türkiye’de yaşanan birçok oyunun farkında olduklarının altını çizen vatandaş ve esnaflar ise, “16 yıl öncesini de biliyoruz. 16 yıl öncesini de gördük, yaşadık. Nereden nereye geldiğimizin çok iyi farkındayız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıyla devam edeceğiz. Çünkü yaparsa, sadece AK Parti yapar” dedi.

“BOLULU KADINLARIN ANKARA’DAKİ SESİ OLACAĞIM”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak 7 seçimde kapı kapı Bolu’yu gezen ve Bolu Halkının özellikle kadınların yakından tanıdığı AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, hemcinslerinin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Her yaştan kadının yoğun ilgisi ve samimi sohbetiyle karşılaşan Arzu Aydın, 25 Haziran sabahından itibaren Bolulu kadınların Ankara’daki sesi olacağını söyledi. Düne kadar köy olan Salıbeyler Mahallesinden yani Boluluların deyimiyle Üst Yakalı olduğunu söyleyen Aydın; hem Bolu’ya dair hem de 6 yıl gibi süre AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevi sebebiyle Bolulu kadına dair her türlü soruna hakim olduğunu söyledi.

Her girdiği dükkanda bol bol vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Bolu Milletvekili Adayı Arzu Aydın; “Bugün de İzzet Baysal Caddesinde hem esnaflarımızla, hem de bayram alışverişi sebebiyle caddeyi hınca hınç dolduran Bolulu hemşerilerimizle bir aradayız. Onlarla sohbet ederek bayramlarını, kadir gecelerini kutlamak bizlere vesile oldu. Biz Bolulu esnaflarla bir araya geldiğimizde onların bizleri sahiplenişinden, bizi kucaklamalarından dolayı çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu vesileyle şu mübarek Ramazan ayını uğurlarken, bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden bize hilafeti bahşeden Celal, Cemal ve Kemal sahibi Allah’a bizi bu Kadir Gecesine de ulaştırdığı için hamd ediyoruz” dedi.