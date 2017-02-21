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21 Şubat 2017 Salı
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    • AK Parti startı vefa yemeğiyle verecek

    25 Şubat Cumartesi günü Ankara Arena'da Genel Merkez tarafından Referandum startının verilmesinin ardından AK Parti Bolu İl Teşkilatı da 2002'den bu yana Yönetimlerde görev almış tüm AK Partililerle 26 Şubat Pazar günü bir araya geleceği vefa yemeği ile Bolu'da Referandum çalışmalarının startını verecek.

    21 Şubat 2017 Salı 13:52
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    AK Parti startı vefa yemeğiyle verecek

    BASIN BÜLTENİ

    16 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Referandum hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Hasan Kanca Başkanlığında oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) de seçim çalışma takvimini hemen hemen oluşturdu.

    16 Nisan'a kadar yapılacak çalışmaların programını gün gün, saat saat belirleyen AK Parti İl Başkanlığı SKM, hazırladığı çalışma takvimi ile Bolu'da çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamayı hedefliyor.

    Bolu AK Parti İl Teşkilatı olarak daha önce de defalarca ifade ettiği gibi Referanduma hazır olduklarını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay,  SKM Başkanı Hasan Kanca ve SKM Üyeleri ile koordineli bir biçimde çalıştıklarını bildirdi.

    Bolu'da Referandum çalışmalarının resmen sahada başlayacağı tarih olarak da 26 Şubat Pazar gününü işaret eden Doğanay; "Genel Merkezimiz Referandum çalışmalarının startını 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda yapacağı toplantı ile verecek. Biz de Bolu'dan kampanyanın başlangıcı için yapılacak bu etkinliğe 500 partilimizle katılacağız. Genel Merkezimizin resmen kampanyayı başlatmasının ardından da biz de Bolu'da 26 Şubat Pazar günü kampanyamızın resmi startını vereceğiz. SKM ve İl Yönetimi olarak yaptığımız istişareler sonrası da bu startı, 2002 yılından bu yana Teşkilatımızın ana, ilçe, kadın ve gençlik kademelerinde görev yapmış, emek vermiş başkan ve yöneticilerimizle birlikte vermeye karar verdik. Tüm eski yöneticilerimizin katılımıyla 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Atatürk Orman parkı yanından bulunan Köroğlu Sofrası'nda düzenleyeceğimiz vefa yemeği ile Bolu'daki Referandum çalışmalarımızın da resmen startını vermiş oluyoruz. Tek tek ulaşmaya çalıştığımız eski yöneticilerimizi bu vefa yemeğine davet ediyoruz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: 25, Şubat, Cumartesi, Günü, Ankara

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