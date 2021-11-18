AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitimleri Başlıyor

Haber: Uğur Balaban

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından ilimizde 'Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin' sloganıyla Bolu Bilim Sanat Merkezinde Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Katip Üyesi Nazım Maviş, İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) Koordinatörü İdris Kardaş, Televizyon Programcısı Serdar Tuncer, 26. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Memur-Sen Onursal Genel Başkanı 25 ve 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi yazar Dr Şaban Kızıldağ, Siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof.Dr. Nurullah Genç ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 27. Dönem Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in konuşmacı olarak katılacağı eğitim programı 20-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.