Ak Parti Teşkilatı 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu AK Parti İl Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kent Meydanında basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamanın ardından cadde üzerinde yürüyen kadın vatandaşlara karanfil verilerek 8 Mart Dünya Kadınlar günleri kutlandı. Grup adına AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır.”

“İLK KEZ PARLAMENTODA %4.1 ORANINDA TEMSİL EDİLDİ”

“Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, %17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır.”