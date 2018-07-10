Haber: BMA

Ankara’da 5 Temmuz Perşembe günü Genel Merkez’de Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş başkanlığında AK Partinin 81 il başkanının katılımıyla yapılan 125. Daraltılmış İl Başkanları toplantısında, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçları değerlendirildi.

6 Temmuz Cuma günü de Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 125. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının da en önemli gündem maddesi de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarıydı.

Gerek Erdoğan gerekse de Ataş başkanlığında da yapılan iki değerlendirme toplantısında, oy oranını bir önceki seçimlere göre artıran AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Teşkilatlarına teşekkür edildi.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandum seçimlerinde %62.26’lık oy oranına sahip olan AK Parti Bolu Teşkilatları, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ise oy oranını %65,89’a çıkartarak, Türkiye genelinde oyunu arttıran 9. İl olma başarısı gösterdi.

Yine 24 Haziran tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre 69 ilde yaşanan oy düşüşü Bolu’da da yaşanmasına karşılık, Türkiye’de Bolu Teşkilatları aldığı oy ile 22. Sırada yer alarak 81 il arasında ön sıralarda yer alma başarısı gösterdi.

Ankara’da yapılan 125. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının her yönüyle irdelendiğini söyledi.

Doğanay; “İl Başkanları toplantısında 81 ilde AK Parti Teşkilatlarının aldığı sonuçlar masaya yatırılırken, Bolu Teşkilatları olarak bizlerin de aldığı sonuçlar her yönüyle irdelendi. Yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre oy oranını arttıran 9’ncu il olduğumuz ifade edildi. Ve yine Milletvekilliği seçimleri sonuçlarına göre de 22’nci il olduk. Her ne kadar 24 Haziran seçimleri öncesi Bolu Teşkilatları olarak ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşamasak da Teşkilatlar olarak yine de adlığımız sonuçlarla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a mahcup olmamanın mutluluğunu yaşadık. Şimdi artık 24 Haziran seçimlerinden çıkaracağımız dersle önümüze bakıyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere il başkanları toplantısında verdiği öğütleri yol haritası yaparak, 2019 yılının Mart ayında yapılacak Yerel Seçimlere hazırlanıyoruz. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclisimiz ve Teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Yerel Seçimlerden de Bolu’da zaferle çıkacağız” dedi.