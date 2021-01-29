AK Parti’de bayrak değişimi

Haber: N. Halid Altundal

6. Olağan Kongresine hazırlanan AK Parti İl Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi yapıldı. Genel Merkezde yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, koltuğu Fatih Bayrak’a devretti. Bayrak değişimi sonrası Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş bir mesja yayımladı. Büyükgümüş mesajında, “Bolu İl Gençlik Kolları Başkanlığı Fatih Bayrak’a emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Samet Kocadağ kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Bolumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DOĞANAY’DAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Fatih Bayrak’ın Gençlik Kolları Başkanlığına atanması sonrası AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da bir açıklama yaptı. “AK Parti’de her görev bir bayrak yarışı şeklinde üstlenilir” diyen Doğanay açıklamasında, “AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Fatih Bayrak kardeşime muvaffakiyetler diliyor, bugüne kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı sevgili kardeşim Samet Kocadağ başkanıma ve yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Partimize ve Bolu Gençliğine hayırlı olsun” sözlerine yer verdi.

KOCADAĞ: “TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Bayrağı devreden Kocadağ ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kutlu hareketimizin lideri, Türkiye siyasetinde yeni bir çığır açan ve her daim biz gençliğin geleceğe umutla bakmasını sağlayan, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yol yürüdüğümüz bu kutlu harekete, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Ahmet Büyükgümüş’ün tensipleriyle yapılan istişareler neticesinde gerçekleştireceğimiz 6. Dönem Gençlik Kolları Bolu İl Başkanlığı kongremize Fatih BAYRAK kardeşimiz aday gösterilmiştir. Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.”