AK Parti’de beklenmedik istifa

Haber: N. Halid Altundal

Bugüne kadar AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev almış ve Bolu kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Avukat Mehmet Emin Güz, AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Emin Güz yaptığı açıklamada, “Çeşitli kademelerinde görev yaptığım Ak Parti'den bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Görev yaptığım süre içerisinde birlikte yürümekten onur duyduğum dava arkadaşlarıma bu sürede şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için şükranlarımı sunuyorum. Ben sizden razı oldum, Allah da sizden razı olsun. Selam ve dua ile” ifadelerine yer verdi.

Güz, son olarak AK Parti Bolu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde İl Başkanlığına aday olmak istemiş, ancak yaşanan sıkıntılı sürecin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan veto yemişti.