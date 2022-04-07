AK Partide çatlak!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Genel Meclisi Nisan ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin 2.maddesi olan 3 adet İl Encümeni üye seçiminde AK Parti’de beklenmedik olay yaşandı. İl Encümeni için AK Parti teşkilatı “Erdoğan Yetkin, Yusuf Mintaş ve Şahin Serin”i aday gösterdi. CHP grubundan ise Erdal Tombak aday gösterildi. Aday gösterilen isimler gizli oy ile seçilecek iken AK Parti grubundan Mahzar Bozoğlu “Bende adayım” dedi.

Yapılan gizli oylama sonucunda Erdoğan Yetkin 17, Yusuf Mintaş 17, Şahin Serin 21 oy alarak il encümenine seçildi.

Bunun yanı sıra Erdal Tombak 5 oy alırken Mahzar Bozoğlu 7 oy aldı. Mahzar Bozoğlu’nun aldığı bu 7 oy ise akıllara “AK Parti grubunda çatlak mı var?” sorusunu getirdi.

Öte yandan İl Genel Meclisi’nin toplantısı öncesinde Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner başkanlığında grup toplantısı yaptı. Toplantı meclis saatine kadar uzadı. Meclisin başlama saatinde CHP ve MHP’li meclis üyeleri meclis salonuna girmek istediler. Ak Partili üyeler 10 dakika daha istediler ve sonrasında meclise girildi. Ak Parti İl başkanı Suat Güner meclisten çıkarken, sıkıntının yüzüne yansıdığı görüldü. Toplantının çok hararetli geçtiği gelen bilgiler arasında.