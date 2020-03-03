AK Parti’de Gerede kongresi 7 Mart’ta

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kongre tarihlerinin AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığınca yeniden belirlendiğini ve buna göre Bolu Teşkilatları olarak Merkez İlçe kongresinin ardından ilk kongrenin Gerede İlçe Kongresi ile başlayacağını açıkladı.

Yayınladığı basın açıklamasına İdlib Şehitlerini anarak başlayan Doğanay; “Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak, Suriye’de insani bölge oluşturarak göç dalgalarını önlemek ve aynı zamanda ülkemizin bütünlüğüne kastetmiş terör örgütlerine geçit vermemek için İdlib’de görevli kahraman askerlerimize yönelik hain saldırı milletimizi derinden üzmüştür. Bu saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimiz başta olmak üzere tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize en kalbi duygularımla başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Yüce Rabbim’den şifa diliyorum. Bahar Kalkanı Operasyonuyla yedi düvele karşı mücadele eden Kahraman Ordumuza ve güvenlik güçlerimize de muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin inşAllah” dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca İlçe Kongrelerinin tarihlerinin yeniden düzenlenerek ilan edildiğini belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Genel Merkez’den açıklanan takvime göre ilk olarak 7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Melih Gökçek Kültür Merkezinde Gerede 7. Olağan ilçe Kongremizi gerçekleştireceğiz. Ardından da 15 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00’de Göynük, 28 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Mengen ve 29 Mart 2020 Pazar günü de Yeniçağa İlçe Teşkilatlarımızın 7. Olağan Kongrelerini yapacağız. Kongrelerimize Teşkilat Mensuplarımızı ve Halkımızı davet ediyoruz. Kongre süreçlerinden AK Parti güçlenerek çıkmıştır, bu kongre sürecinde de güçlenerek çıkacaktır. Tüm bu kongre sürecimizin Partimize, Bolu’muza ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.