AK Parti’de Gerede Kongresi İptal

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, hafta sonu Gerede'de gerçekleştirilecek kongrenin iptal olduğunu duyurdu. Doğanay yayınladığı basın açıklamasında; “Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak, Suriye’de insani bölge oluşturarak göç dalgalarını önlemek ve aynı zamanda ülkemizin bütünlüğüne kastetmiş terör örgütlerine geçit vermemek için İdlib’de görevli kahraman askerlerimize yönelik hain saldırı milletimizi derinden üzmüştür. Bu saldırıda şehit düşen 33 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, milletimize en kalbi duygularımla başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Yüce Rabbim’den şifa diliyorum. İdlib’de meydana gelen bu alçak saldırı nedeniyle AK Parti Genel Merkez kararıyla ilimizdeki bütün parti ve belediye etkinlik ve programlar iptal edilmiştir. Bu karara bugün gerçekleştireceğimiz 28 Şubat Post-Modern Darbesi 23.yıldönümü ile ilgili basın açıklaması ve hafta sonu gerçekleşecek Gerede ilçe kongremiz de dahildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kalleş saldırının hesabını en ağır şekilde sormaktadır ve sormaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.