AK Parti’de kongreler 5 Eylül’de başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Pandemi sürecindeki kısıtlamalara rağmen Teşkilat çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Bolu İl Teşkilatları, normalleşme süreciyle birlikte kongre hazırlıklarına başladı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında video konferansla gerçekleşen İl Başkanları toplantısı sonrası AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kurmaylarıyla bir araya geldi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ’ın yanı sıra İlçe ve Belde Başkanlarını katılımıyla bir toplantı düzenleyen Doğanay, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından açıklanan yeni dönem çalışmaları ile ilgili Başkanlarla bir istişare gerçekleştirdi.

“BOLU TEŞKİLATLARI HEP SAHADAYDI”

AK Parti Bolu Teşkilatlarının Pandemi sürecinde de yoğun bir şekilde başta Teşkilat çalışmaları olmak üzere sürekli sahada olduğunu hatırlatan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzeri Pandemi döneminde diğer siyasi parti teşkilatlarının aksine biz sürekli kapımızı Bolu halkına açık tuttuk. Bu süreçte gerek Teşkilat çalışmalarımız gerekse de Halkımızın talep ve isteklerine elimizden geldiğince karşılık vermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Şimdi de 1 Haziran tarihinden itibaren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme süreci kurallarına uygun olarak hem Teşkilat çalışmalarımızı yaparız hem de Halkımızla bir arada olmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz üzere; Seben, Kıbrıscık, Mudurnu ve Göynük İlçelerimizi Milletvekillerimizle birlikte ziyaret ederek, hem Teşkilat Mensuplarımız hem de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Milletvekillerimizin TBMM’ndeki mesailerinden kalan zamanlarda da sağ olsunlar hep birlikte gerek merkez ilçemizde gerekse de diğer ilçelerimizde sürekli birlikte sahada, Halkımızın içerisinde olmaya gayret ediyoruz” dedi.

“YENİ DÖNEME GİRMİŞ BULUNUYORUZ”

AK Parti Teşkilatlarının yeni bir sürece girdiğini söyleyen Doğanay; “1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte AK Parti teşkilatları da yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Çünkü Pandemi sürecinde video konferans yöntemiyle başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile sürekli istişare toplantıları gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle “Gönül Seferberliği” olmak üzere, kongreler, yeni üyelikler gibi birçok Teşkilat çalışması için bizlere talimatları oldu. Biz de dün AK Parti Bolu Teşkilatları olarak İlçe ve Belde Başkanlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Teşkilatlarımızın en önemli gücü olan Kadın ve Gençlik Kollarımızın Başkanları da sağ olsunlar bu toplantıda bizlerle olarak güç verdiler. İnşallah bu yeni dönem, Bolu Teşkilatları açısından daha verimli geçecek ümidindeyiz” diye konuştu.

“KONGRELERİMİZ 5 EYLÜLDE BAŞLAYACAK”

Toplantıda kongrelerin de gündeme geldiğini bildiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile geçtiğimiz hafta video konferansla gerçekleştirdiğimiz İl Başkanları toplantısında bizlere, ertelenen İlçe Kongrelerimizin Ağustos ayı sonundan başlayarak Ekim ayı sonuna kadar yeniden planlamamız talimatı verildi. Biz de İlçe Başkanlarımızla bu noktada istişarelerde bulunduk. Bilindiği üzere Merkez İlçe ve Gerede kongrelerimizi tamamlamıştık ama 7 ilçemizin kongrelerini ertelemek zorunda kalmıştık. İlçe Başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 5 Eylül’den başlayarak yeni bir kongre takvimi daha belirleyerek, Genel Merkezimize gönderdik. Genel Merkezimizin onayından sonra inşAllah kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden Teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.