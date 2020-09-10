AK Parti’de Mudurnu krizi

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu teşkilatlarında kongre süreci devam ediyor. Dörtdivan’daki isim krizinin damgasını vurduğu kongrenin ardından, 12 Eylül Cumartesi saat 11’de yapılacak AK Parti Mudurnu İlçe Kongresi öncesinde AK Parti’nin mevcut tek adaylı kongre uygulamasına rağmen eski ilçe başkanı Sezai Gündoğdu adaylığını açıkladı. Sezai Gündoğdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama’da ‘’AK Parti’ye gönül vermiş dava arkadaşlarım. 12.09.2020 Cumartesi günü yapılacak İlçe Kongremizde ilçe başkanlığına aday oldum. Kurulduğu günden beri davaya hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’ dedi.

47 MUHTAR İMZA TOPLADI

Mudurnu’ya bağlı 47 köy ve mahalle muhtarı mevcut başkan Hüseyin Yağın’ın İlçe Başkan Adayı gösterilmemesi için imza toplayarak AK Parti Genel Merkezi’ne verdiler. 10 Ağustos’ta Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve beraberindeki 10 muhtar, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’ye ilçedeki durumu anlattılar. Yine 31 Ağustos Pazartesi gecesi AK Parti Genel Merkezi’nde İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı’ya da İl ve İlçe’deki sıkıntı anlatıldı. Hüseyin Yağın’ın geçmişte sosyal medya üzerinden AK Parti aleyhine paylaşımlarda bulunduğu ve bu paylaşımları Genel Merkez tarafından dikkate alındığı belirtildi.

HERKES ADAY OLABİLİR

Açıklamalarda bulunan AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın, kongrelerin demokratik bir yarış olduğunu, herkesin aday olabileceğini söyledi. Hüseyin Yağın, “Kongreler demokratik bir yarıştır, herkes aday olabilir. Ancak sen daha önce ilçe başkanı iken köyünde muhtar adayı olup muhtar seçilmişsin ama belediyeyi kaybetmişsin, ben kazandım siz kaybettiniz demişsin, ardından ilçe başkanlığı yarışını da kaybetmişsin, şimdi çıkıp ben adayım diyorsun. Konuşacak çok şey var ama şimdilik bunlar yeterli. Yeni birinin aday olmasını anlayışla karşılarım ancak böyle kaybedip gelenleri anlayışla karşılayamam. Delegeler gereken cevabı sandıkta vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

AYNI ŞEYLERİ KONUŞUYORLAR

Geçmişte AK Parti Aleyhine yapıldığı iddia edilen paylaşımlara da cevap veren Yağın, “şimdiki İçişleri Bakanımızla birlikte Demokrat Parti’de iken AK Parti ile farklı görüşlerimiz vardı. Ancak bugün AK Parti’deyiz ve AK Parti’ye geçerken bu paylaşımlarımız da biliniyordu. Yeni ve saklı bir şey değil. Ancak beni yıpratmak için ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri gündeme getiriyorlar’’ dedi.