Kongre’nin iptali ve Nurettin Doğanay’ın istifası ile AK Parti İl Başkanlığında yaşanan süreç bugün temayül ile devam edecek. Parti binasında saat 14:00’da gerçekleştirilecek temayül için 210 temayül delegesine GSM mesajı gönderildi. 31 Aralık’ta yapılması planlanan il kongresinin iptal edilmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığında yaşanan süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Nurettin Doğanay’ın istifasının ardından Melih Demirci İl Başkanlığına vekalet etmiş, sosyal medyadaki paylaşımlarının yerel ve ulusal basında yer almasıyla O da istifasını vermişti. Parti Tüzüğü gereği Melih Demirci’nin ardından AK parti İl Başkanlığına Mahzar Bozoğlu vekalet etmeye başlamıştı.

Temayül ile ilgili açıklamalar yapan Mazhar Bozoğlu, “Genel merkezimiz Bolu’da temayül yapılmasını kararlaştırdı. Yarın sabahtan bölge koordinatörümüz Hacı Turan ve İl Koordinatörümüz Hüseyin Deveci ilimize gelecek. Saat 14.00’a kadar Belediye Başkanlarımız ve teşkilat kademe başkanlarımızla yüz yüze görüşecekler. Saat 14.00’dan sonrada tüzüğümüzde belirtilen görevlerde bulunan temayül delegelerimiz istedikleri üç isimi yazdıkları pusulaları kurulacak sandığa atacaklar. Ve yeni il başkanımızı bu süreç sonunda genel merkezimiz belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Yapılacak olan temayül yoklamasında Belediye Başkanları, Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri, Bolu İl Genel Meclis Üyeleri, ilçe teşkilat kademe başkanları, Eski il başkanları, eski ve yeni milletvekilleri oy kullanacak.