AK Parti’de yeni il başkanı belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu 7. Olağan İl Kongresi 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 12.30’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek kongrede İl Başkanlığı için adı geçen Suat Güner, Abdullah Uzun, Cüneyt Koparan ve Burak Balaban Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay’la birlikte Ankara’ya gittiler.

“GÖREV 4 KIYMETLİ ARKADAŞIMDAN BİRİNE VERİLECEK”

Doğanay, sosyal medya hesabında Genel Merkez’deki bekleyişten paylaştığı fotoğrafa, şu notu ekledi: “Hepsi birbirinden kıymetli ve bu onurlu göreve layık 4 İl Başkanı adayımızla birlikte Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızda birlikteyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün inşAllah İl Başkanlığı görevi 4 kıymetli arkadaşımdan birine verilecek. Görevi devir alacak arkadaşımızın bir AK Parti neferi olarak her zaman yanında olacağımı yeniden ifade ederken, şimdiden Bolu'muz için, Teşkilatımız ve Partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum.”

KONGRE ADAYI GÜNER OLDU

İl Başkanlığı için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Suat Güner, Abdullah Uzun, Cüneyt Koparan ve Burak Balaban isimleri arasından Cumhurbaşkanı tercihini yaptı. Erdoğan, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek İl Kongresinde Başkan Adayı OLARAK Suat Güner'i seçti.